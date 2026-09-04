Republika Srpska zahlt: 147.000 Schüler bekommen Geld zum Schulstart

Schulstart kostet – die Republika Srpska greift deshalb tausenden Familien gezielt unter die Arme.

Die Regierung der Republika Srpska (bosnisch-serbische Teilrepublik) hat beschlossen, Schülern und Studenten eine einmalige finanzielle Unterstützung zu gewähren. Von der Maßnahme sollen insgesamt rund 82.000 Grundschüler, 35.000 Mittelschüler sowie etwa 30.000 Studierende profitieren.

Einmalzahlungen für Familien

Grundschüler erhalten eine Einmalzahlung von 100 Konvertible Mark (bosnische Währung), Mittelschüler und Studenten jeweils 150 Konvertible Mark. Die Währung ist seit Jahren fest an den Euro gebunden: 1 Euro entspricht offiziell 1,95583 Konvertible Mark. Umgerechnet bedeutet das für Grundschüler rund 51 Euro, für Mittelschüler und Studierende etwa 77 Euro.

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Die Regierung begründet den Schritt mit der wirtschaftlichen Belastung vieler Familien, insbesondere jener mit mehreren Kindern. Wie es in der offiziellen Begründung heißt, stelle der Schulbeginn „für jede Familie einen wichtigen Lebensmoment dar – besonders für Familien mit mehreren Kindern und jene, die größeren materiellen Herausforderungen ausgesetzt sind.“

Für die Auszahlung an Schüler sind Mittel in Höhe von 13,45 Millionen Konvertible Mark vorgesehen.

Unterstützung für Studierende

Auch ordentliche Studenten mit Staatsbürgerschaft der Republika Srpska kommen in den Genuss der Unterstützung. Laut Regierungsbeschluss soll die Zahlung dazu beitragen, die Studienkosten zu senken und die materielle Situation der Studierenden zu verbessern.

Für diesen Teil der Maßnahme sind 4,5 Millionen Konvertible Mark eingeplant. Die Mittel stammen aus dem Budget der Republika Srpska für das Jahr 2026.