Schule startet: Jeder vierte Student kämpft ums tägliche Essen

Semesterstart, Schulbeginn – und die Geldbörse leidet. Für Hunderttausende in Österreich wird der Herbst zur echten Belastungsprobe.

Mit dem Beginn des neuen Semesters und Schuljahres geraten viele Studierende und Familien in Österreich zunehmend unter finanziellen Druck.

Knapp 60 Prozent der Studierenden in Österreich leben von einem Einkommen unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze. Diese liegt in Österreich aktuell bei 1.661 Euro monatlich Nettoäquivalenzeinkommen für einen Einpersonenhaushalt. Durchschnittlich 17 Prozent ihrer monatlichen Einnahmen entfallen dabei allein auf Lebensmittel – eine Belastung, die mit dem Uni-Start besonders spürbar wird. Ein gewöhnliches Mensa-Essen schlägt im Schnitt mit sieben Euro zu Buche, und ein Viertel aller Studierenden gibt an, regelmäßig in finanziellen Schwierigkeiten zu stecken.

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Sparmaßnahmen für Studierende

Die Österreichische Hochschüler/innenschaft hat sich für die Einführung eines vergünstigten Mensa-Menüs zum Preis von fünf Euro ausgesprochen, um Studierende finanziell zu entlasten. Ergänzend dazu bieten digitale Lösungen wie die App Too Good To Go eine praktische Möglichkeit, Geld zu sparen: Nutzerinnen und Nutzer können dabei übrig gebliebene Lebensmittel von Betrieben zu deutlich reduzierten Preisen erwerben. Dem Netzwerk gehören österreichweit mehr als 6.500 Partnerbetriebe an, darunter Handelsketten wie Hofer und SPAR.

Herausforderungen im Schulalltag

Auch für Familien bringt der Schulbeginn spürbare Mehrkosten mit sich. Mehr als 1,2 Millionen Kinder kehren im September in ihre Schulen zurück – doch lediglich 29 Prozent der Volksschulen stellen ein kindgerechtes Mittagessen bereit.

Als Alternative bereiten viele Eltern die Jause für ihre Kinder zu Hause vor und greifen dabei auf günstigere Lebensmittelangebote zurück.