Gilt ab sofort! E-Scooter in Bim und Bus kann ab jetzt teuer werden

Wien zieht die Bremse: Wer seinen E-Scooter in den Öffis mitnehmen will, muss ab sofort genau wissen, wann und wo das noch erlaubt ist.

Ab sofort gelten in Wiens öffentlichem Verkehrsnetz neue Regeln für E-Scooter: Seit dem 1. September 2026 ist es verboten, diese Fahrzeuge in Straßenbahnen und Bussen mitzunehmen. Das Verbot erstreckt sich auch auf zusammenklappbare E-Bikes. Ziel der Maßnahme ist es, mehr Platz und ein höheres Sicherheitsniveau für die Fahrgäste zu schaffen.

U-Bahn-Regelungen

In der U-Bahn gelten differenziertere Regelungen: An Werktagen dürfen E-Scooter während der Hauptverkehrszeiten – also bis 9 Uhr vormittags sowie zwischen 15 und 18.30 Uhr – nicht mitgeführt werden. Außerhalb dieser Zeiten ist der Transport erlaubt. An Wochenenden und Feiertagen hingegen dürfen E-Scooter ganztägig in der U-Bahn befördert werden.

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Wer gegen die neuen Vorschriften verstößt, muss mit einer Geldstrafe von 50 Euro rechnen. Nicht-elektrische, zusammenklappbare Tretroller sind von den Einschränkungen ausgenommen und dürfen weiterhin uneingeschränkt in allen Öffis mitgenommen werden.

Datenbasis & Reaktionen

Grundlage für die Entscheidung waren Analysen und Fahrgastdaten der Wiener Linien. Diese zeigten, dass E-Scooter in stark frequentierten Verkehrsmitteln erheblich Platz beanspruchen und den Fahrgastfluss spürbar behindern. Angesichts von täglich knapp 2,5 Millionen Fahrgästen, die die Wiener Linien befördern, seien klare Regelungen unumgänglich, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.

Wiens Verkehrsstadträtin Ulli Sima unterstrich die Bedeutung des öffentlichen Verkehrs für eine klimafreundliche Mobilität in der Stadt: „Unser öffentlicher Verkehr ist das Rückgrat klimafreundlicher Mobilität. Damit Millionen Fahrgäste täglich sicher und komfortabel unterwegs sein können, braucht es klare Regeln für alle.“ Die neuen Vorschriften sollen dazu beitragen, insbesondere zu Stoßzeiten mehr Raum für Fahrgäste zu schaffen und den Betrieb effizienter zu gestalten.