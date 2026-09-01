Mutmaßlicher Raketen-Anschlag auf deutsches Kraftwerk erfolgt

Nahe dem Kraftwerk Jänschwalde in Südbrandenburg ist es zu einem mutmaßlichen Sabotageakt gekommen. An einem Umspannwerk in Turnow-Preilack wurden mehrere selbstgebaute Spreng- und Brandvorrichtungen entdeckt. Eine Vorrichtung soll detoniert sein und eine Leitung beschädigt haben..

Ein Kraftwerksblock fiel vorübergehend aus, die allgemeine Stromversorgung war jedoch nicht gefährdet. Spezialkräfte der Polizei sicherten die Fundstelle. Das Landeskriminalamt Brandenburg ermittelt wegen des Verdachts eines gezielten Anschlags.