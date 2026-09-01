Krise bei Autozulieferer: 500 Jobs in Österreich wackeln

Der Wandel in der Automobilindustrie trifft einen weiteren Zulieferer hart – bei Pollmann stehen 500 österreichische Jobs auf dem Spiel.

Drei Gesellschaften der Pollmann-Gruppe haben am 1. September beim Landesgericht Krems an der Donau die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens beantragt. Die drei betroffenen Gesellschaften haben laut Schuldnerangaben Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt rund 74 Millionen Euro. Den Gläubigern wird jeweils eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent angeboten, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des jeweiligen Sanierungsplans.

Auslöser für diesen Schritt ist der tiefgreifende strukturelle Wandel in der Automobilindustrie, der derzeit zahlreiche europäische Zulieferer unter Druck setzt. Pollmann, dessen Produkte an 93 Prozent der weltweit bedeutenden Automobilmarken geliefert werden, beabsichtigt, den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Neuausrichtung des Unternehmens ist bereits angelaufen und beinhaltet sowohl einen Führungswechsel an der Unternehmensspitze als auch einen strukturierten Prozess zur Suche nach Investoren.

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Standort & Beschäftigte

Ein zentrales Element der Restrukturierung ist die Verlagerung eines Standorts nach Karlstein an der Thaya, wo sich der Hauptsitz des Unternehmens befindet. Darüber hinaus ist der Verkauf von Liegenschaften vorgesehen, die für den Betrieb nicht zwingend erforderlich sind. In Österreich sind rund 500 der insgesamt mehr als 1.200 Beschäftigten unmittelbar von dem Verfahren betroffen.

Betrieb läuft weiter

Sowohl der Betriebsrat als auch die Arbeiterkammer sind eng in den Sanierungsprozess eingebunden. Die Fertigung bei Pollmann läuft derweil ohne Unterbrechung weiter.

Die Tochtergesellschaften in Tschechien, Mexiko und China sind von der Restrukturierung nicht betroffen und setzen ihren Betrieb uneingeschränkt fort.