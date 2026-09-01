Schulstart, aber kein Geld für Hefte und Co.? Die FPÖ NÖ greift einkommensschwachen Familien mit 150 Euro gezielt unter die Arme.

Die FPÖ Niederösterreich stellt einkommensschwachen Familien zum Schulstart eine finanzielle Unterstützung von 150 Euro zur Verfügung. Das Förderprogramm trägt den Namen „Schulstartklar“ und richtet sich gezielt an Haushalte mit geringem Einkommen, die gerade zu Beginn des Schuljahres unter besonderem finanziellem Druck stehen.

Antauers Begründung

Landesrat Martin Antauer begründet die Initiative mit dem Anspruch auf Chancengerechtigkeit im Bildungsbereich. „Ein Schulstart darf jedoch nicht zur finanziellen Belastungsprobe für unsere Familien werden“, so Antauer. Er betont dabei ausdrücklich, dass soziale Herkunft keine Rolle bei den Bildungschancen von Kindern spielen dürfe: „Kinder dürfen nicht deshalb schlechtere Voraussetzungen haben, weil zu Hause jeder Euro zweimal umgedreht werden muss.“

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die direkte Förderung sei daher aus seiner Sicht unerlässlich: „Daher ist es absolut richtig und wichtig, Familien beim Schulstart konkret und direkt zu unterstützen.“

Antrag & Ziel

Familien, die die Förderung in Anspruch nehmen möchten, können sich für nähere Informationen zur Antragstellung an die lokalen Büros der FPÖ Niederösterreich wenden. Das Programm verfolgt das Ziel, Chancengleichheit im Bildungssystem zu stärken und jenen Familien unter die Arme zu greifen, die den Schulbeginn ohne zusätzliche Unterstützung nur schwer stemmen könnten.