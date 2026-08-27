240 Euro pro Kind: Diese neue Hilfe können Eltern beantragen

Wer sein Kind alleine großzieht und vom anderen Elternteil keinen Unterhalt erhält, kann seit Juli eine neue staatliche Unterstützung beantragen. Pro Kind sind 240,60 Euro im Monat möglich – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Seit 1. Juli 2026 gibt es in Österreich den neuen Unterstützungsfonds für Alleinerziehende. Er soll Familien helfen, bei denen Unterhaltszahlungen vollständig ausbleiben oder für ein Kind keine Hinterbliebenenleistung bezogen werden kann.

Bei fehlendem Unterhalt beträgt die Unterstützung 240,60 Euro pro Kind und Monat. Das Geld wird zwölfmal pro Jahr ausbezahlt und kann damit 2.887,20 Euro pro Kind und Jahr ausmachen.

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Automatisch landet der Betrag allerdings nicht auf dem Konto. Betroffene müssen einen Antrag stellen und mehrere Voraussetzungen erfüllen.

Wer Anspruch auf die 240 Euro hat

Gedacht ist die Unterstützung vor allem für Alleinerziehende, deren Kinder weder Unterhalt noch Unterhaltsvorschuss bekommen. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil dauerhaft nicht zahlen kann, nicht auffindbar ist oder Unterhaltsansprüche trotz entsprechender Schritte nicht eingetrieben werden können.

Auch Alleinerziehende mit Halbwaisen können Unterstützung erhalten, wenn für das Kind wegen fehlender Versicherungszeiten des verstorbenen Elternteils kein Anspruch auf eine Hinterbliebenenleistung besteht.

Eine weitere wichtige Gruppe sind Betroffene von Gewalt. Kann die Einforderung von Unterhalt zu einer erneuten Gefährdung führen, kann ebenfalls Anspruch auf Unterstützung bestehen.

Grundsätzlich müssen die alleinerziehende Person und das Kind gemeinsam in einem Haushalt leben und denselben Hauptwohnsitz haben.

Diese Einkommensgrenze gilt 2026

Entscheidend ist auch das Einkommen. Die reguläre Grenze liegt 2026 bei 2.768 Euro netto im Monat.

Dabei werden unter anderem Einkommen aus unselbstständiger oder selbstständiger Arbeit, Miet- und Pachteinnahmen, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Kapitalerträge und Pensionen berücksichtigt.

Andere Leistungen bleiben bei der Berechnung dagegen außen vor. Dazu zählen beispielsweise Familienbeihilfe, Kinderabsetzbetrag, Familienbonus Plus, Kinderbetreuungsgeld, Pflegegeld, Wohnbeihilfe und Studienbeihilfe.

Wer knapp über der Einkommensgrenze liegt, sollte einen Antrag dennoch nicht vorschnell ausschließen: Bei einer Überschreitung von weniger als 460 Euro kann eine reduzierte Unterstützung gewährt werden. Die genaue Höhe wird im Zuge der Antragsprüfung ermittelt.

In bestimmten Fällen entfällt eine eigene Einkommensprüfung sogar vollständig – etwa bei nachgewiesener Befreiung von der Rezept- oder ORF-Gebühr oder beim Bezug bestimmter Sozialleistungen.

Bis zu 4.000 Euro Starthilfe

Für Alleinerziehende, die von Gewalt betroffen sind, sieht der Fonds zusätzlich eine besondere Unterstützung vor. Bei entsprechendem Bedarf kann eine einmalige Starthilfe von bis zu 4.000 Euro gewährt werden.

Damit sollen beispielsweise Kosten abgedeckt werden, die bei einem sicheren Neustart entstehen.

Antrag möglichst früh stellen

Ein entscheidendes Detail: Die Unterstützung wird frühestens ab Beginn jenes Monats gewährt, in dem der Antrag eingebracht wurde. Wer die Voraussetzungen erfüllt, sollte deshalb nicht unnötig lange warten.

Bewilligt wird die Leistung zunächst für maximal zwölf Monate. Besteht danach weiterhin Anspruch, kann erneut ein Antrag gestellt werden.

Bei ausbleibendem Unterhalt werden die 240,60 Euro zwölfmal jährlich ausbezahlt. Gibt es hingegen keinen Anspruch auf eine Hinterbliebenenleistung, erfolgt die Auszahlung 14-mal pro Jahr.

Grundsätzlich gilt die Unterstützung für Kinder bis zum 18. Geburtstag. Befindet sich das Kind noch in einer schulischen oder beruflichen Erstausbildung, kann sie unter bestimmten Voraussetzungen bis zum 19. Geburtstag weiterbezogen werden.

Der Antrag kann beim Sozialministeriumservice per E-Mail, Post oder persönlich eingebracht werden. Benötigt werden unter anderem Einkommensnachweise, die Geburtsurkunde des Kindes sowie Unterlagen, aus denen hervorgeht, warum kein Unterhalt beziehungsweise keine Hinterbliebenenleistung bezogen wird.