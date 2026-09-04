Feuer-Chaos in Vorarlberg: Sieben Verletzte, Einsatzfahrzeuge kollidieren

Flammen, Rauch und ein Großaufgebot an Einsatzkräften – ein Wohnungsbrand in Dornbirn-Rohrbach hielt Freitagfrüh die Rettungskräfte in Atem.

Am Freitagmorgen kam es in Dornbirn-Rohrbach zu einem schweren Wohnungsbrand, der einen umfangreichen Einsatz der Rettungskräfte nach sich zog. Sieben Bewohner erlitten leichte Verletzungen, überwiegend durch Rauchgas. Die insgesamt 20 betroffenen Personen konnten erfolgreich über Balkone in Sicherheit gebracht werden.

Großer Einsatz

Die Feuerwehr Dornbirn rückte mit 29 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen aus und brachte das Feuer rasch unter Kontrolle. Unterstützung erhielten die Feuerwehrleute von 19 Rettungskräften des Österreichischen Roten Kreuzes sowie zwölf Polizeibeamten. Die Evakuierung der Bewohner erfolgte mithilfe von Dreh- und Steckleitern.

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Alle sieben leicht verletzten Personen wurden mit Rauchgasvergiftungen in das Krankenhaus Dornbirn und in das Landeskrankenhaus Bregenz transportiert. Die Rohrbachstraße wurde während der Brandbekämpfung gesperrt und laut Polizeiangaben gegen 08:30 Uhr wieder freigegeben.

Im Verlauf des Einsatzes kollidierten ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr und ein Polizeifahrzeug, wobei niemand zu Schaden kam.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch nicht geklärt und Gegenstand laufender Ermittlungen.