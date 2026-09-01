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Brandtragödie

Tödliche Flammen in Wien: 55-Jähriger überlebt Wohnungsbrand nicht

Tödliche Flammen in Wien: 55-Jähriger überlebt Wohnungsbrand nicht
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Feuer in Wien-Floridsdorf endet tödlich – ein Mann überlebt die Nacht nicht. Die Ermittler suchen nun nach der Ursache.

Ein Wohnungsbrand in Wien-Floridsdorf hat in der Nacht auf Montag ein Menschenleben gefordert. Ein 55-jähriger Mann wurde in bewusstlosem Zustand aus seiner in Flammen stehenden Wohnung geborgen. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung überlebte er seine schweren Verletzungen nicht und starb später im Krankenhaus.

Der Notruf ging gegen 23.20 Uhr ein, zu diesem Zeitpunkt war die Berufsfeuerwehr Wien bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Auch Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien waren vor Ort und kümmerten sich um den Verletzten.

Tödliche Verletzungen

Das Stadtpolizeikommando Floridsdorf wurde zu dem brennenden Wohnhaus alarmiert und traf ein, während die Feuerwehr die Flammen bereits bekämpfte. Der in der Wohnung aufgefundene Mann wurde umgehend notfallmedizinisch betreut und in ein Krankenhaus transportiert, wo er jedoch seinen Verletzungen erlag.

Obwohl die Rettungskräfte rasch am Einsatzort eintrafen, ließ sich das Leben des Mannes nicht mehr retten.

Ermittlungen aufgenommen

Die Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von fahrlässiger Brandverursachung aus.

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KO KOSMO-Redaktion
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