Weiße Walze rollt an: Italientief bringt Schnee bis ins Flachland

Winterliche Wetterlage mit Nebel und Hochnebel prägt den Freitag, bevor ein Italientief am Wochenende für Niederschläge sorgt. Die Schneefallgrenze schwankt deutlich.

Der Hochdruckeinfluss sorgt am Freitag weiterhin für eine winterliche Inversionswetterlage. Außerhalb der Alpen und im südöstlichen Landesteil beginnt der Tag mit Nebel oder Hochnebel. Besonders im Donauraum und in östlichen Regionen bleibt es vielerorts ganztägig trüb. Die westlichen und südwestlichen Landesteile verzeichnen im Tagesverlauf zunehmende Bewölkung, bleiben jedoch überwiegend niederschlagsfrei.

Sonnige Abschnitte gibt es vorwiegend im Mühlviertel sowie in den zentralen und östlichen Bergregionen. Im Donauraum weht der Wind mäßig aus Ost bis Südost. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen minus drei und plus drei Grad. Bereits während des Freitags dreht die Luftströmung jedoch auf südwestliche bis südliche Richtungen, wodurch am Wochenende etwas mildere, aber auch feuchtere Luftmassen aus dem Mittelmeerraum nach Österreich gelangen.

Wochenendwetter

Am Samstag sorgt ein erstes, schwaches Italientief hauptsächlich im Südwesten für leichte Niederschläge. In den frühen Stunden ziehen von Vorarlberg bis in die Steiermark dichte Wolkenfelder durch, begleitet von zeitweiligem leichtem Schneefall. In nördlichen und östlichen Landesteilen können sich abseits der Nebelzonen vereinzelt noch Sonnenstrahlen durchsetzen.

Im weiteren Tagesverlauf verdichtet sich jedoch auch dort die Bewölkung, gebietsweise fallen leichte Niederschläge in Form von Regen oder Schnee bis etwa 900 Meter Seehöhe. In den westlichen Regionen lockert die Bewölkung am Nachmittag wieder auf. Der Wind weht mäßig aus südöstlicher Richtung. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus vier Grad.

Zwischen Sonntag und Montag zeichnet sich eine stärkere Tiefdruckentwicklung im Raum zwischen Norditalien, dem Alpenraum und Tschechien ab. Der Sonntag präsentiert sich unter dichter Bewölkung überwiegend trüb. Anfangs dominieren vom Norden über das östliche Flachland und das Burgenland bis in die Steiermark erneut Nebel- und Hochnebelfelder.

Ergiebige Niederschläge

Im Laufe des Vormittags setzt von Süden her Regen ein, wobei die Schneefallgrenze zwischen tiefen Lagen und etwa 700 Metern Seehöhe schwankt. Bis zum Abend breiten sich die Niederschläge in Form von Regen und Schneefall auf weite Teile des Landes aus, lediglich im äußersten Westen bleibt es voraussichtlich trocken. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus östlichen Richtungen bei Tageshöchstwerten von einem bis sechs Grad.

Die Niederschlagsmengen könnten in diesem Fall „ergiebiger ausfallen“, allerdings bestehen bei dieser Prognose noch erhebliche Unsicherheiten. Der Montag beginnt weitverbreitet mit trüben und unbeständigen Verhältnissen, begleitet von Schneefall. Nur in Lagen unterhalb von 300 Metern geht der Niederschlag in Regen über.

Bereits am Vormittag trocknet es im Flachland ab. Hier zeigen sich nachmittags zeitweise Aufhellungen. Auch im Wald- und Mostviertel klingen die Niederschläge bis zum Mittag ab. Der Wind dreht auf West und weht im Donauraum mäßig bis lebhaft, in anderen Regionen schwach.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen minus einem und plus sechs Grad.