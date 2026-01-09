Alarmstufe Rot: Gefährliche Glätte legt Österreich lahm!

Eisige Kälte, Schneefall und gefährliches Glatteis – Sturmtief ELLI bringt am Wochenende winterliche Verhältnisse nach Österreich und sorgt für erhebliche Wetterkontraste.

Das Sturmtief ELLI zieht am Freitag vom Ärmelkanal nach Westdeutschland, wobei die begleitende Warmfront die vorhandene Kaltluft besonders in höheren Lagen allmählich verdrängt. Dabei drohen regional Schneefall und gefrierender Regen. An der Alpennordseite und im Nordosten dominiert zunächst Schneefall, während im Westen unterhalb von 1200 bis 1400 Metern Regen fällt. In den Regionen vom Innviertel bis in die Südoststeiermark vermischt sich der Schnee zeitweise mit Regen, was auf den gefrorenen Böden erhebliche Glatteisgefahr mit sich bringt.

Ab Mittag setzt im zentralen Bergland teils intensiver Schneefall bis in die Täler ein, der sich später abgeschwächt in den Süden verlagert. Am Bodensee und im Außerfern macht sich stürmischer Südwestwind bemerkbar. Die Temperaturen variieren zwischen minus vier Grad im Weinviertel und plus acht Grad im Rheintal.

Kaltlufteinbruch folgt

Am Nachmittag erreicht die Kaltfront des Tiefs die österreichischen Alpen, gefolgt vom abgeschwächten Tiefkern. Von Norden her dringt anschließend ein weiterer Schub polarer Kaltluft ins Land ein, was in den Nächten vielerorts zu strengem Frost führt. Der Samstag verläuft an der Alpennordseite und nördlich davon zunehmend wechselhaft, wobei die Schneefallgrenze wieder bis in die Täler absinkt.

In den tiefsten Lagen des Ostens mischt sich teilweise Regen unter den Schnee. Der Südosten profitiert hingegen von zeitweiligem Sonnenschein, nur vereinzelt ziehen dort Schneeschauer durch. Bei mäßigem bis lebhaftem Wind aus westlichen Richtungen, der am Bodensee kräftig ausfällt, bewegen sich die Höchstwerte zwischen minus drei und plus fünf Grad, am mildesten wird es am Alpenostrand.

Wetterberuhigung Montag

Der Sonntag beginnt im Bergland und im Norden überwiegend bewölkt mit Schneefällen von Vorarlberg bis ins Mostviertel. Im Tagesverlauf lässt der Schneefall nach und die Bewölkung lockert stellenweise auf. Deutlich freundlicher gestaltet sich der Tag im Südosten. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, im Osten kräftig und eisig kalt aus Nordwest. Die Temperaturen erreichen von Nord nach Süd maximal minus sieben bis null Grad.

Im weiteren Tagesverlauf setzt sich ein Zwischenhoch durch. Nach Auflösung von Restwolken startet der Montag in der Osthälfte mit Sonnenschein. Im Westen ziehen dagegen rasch dichte Wolken auf, begleitet von anfänglichem Schneefall bis in tiefe Lagen.

Am Nachmittag geht der Schneefall von Westen her unterhalb von 1000 Metern in Regen über, was Glättegefahr mit sich bringt.