Inferno in der Nacht: Zwei Frauen sterben in Flammen-Hölle

Flammeninferno in Eisenstadt fordert zwei Todesopfer. Trotz schneller Alarmierung und Großeinsatz der Feuerwehr konnten die Bewohnerinnen nicht mehr gerettet werden.

In der Nacht zum Freitag forderte ein verheerender Wohnhausbrand am Oberberg in Eisenstadt (Burgenland) zwei Menschenleben. Anwohner bemerkten die Flammen kurz nach Mitternacht und schlugen umgehend Alarm. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits vollständig in Flammen. Philipp Dorner von der Stadtfeuerwehr Eisenstadt erklärte gegenüber dem ORF, dass den Rettungskräften bereits beim Eintreffen klar war, dass sich noch Personen im brennenden Objekt befanden.

Dramatischer Rettungseinsatz

Rund 30 Feuerwehrleute rückten mit Atemschutzausrüstung ins Innere des brennenden Hauses vor. Für die beiden weiblichen Bewohnerinnen kam jedoch jede Hilfe zu spät – sie konnten nur noch tot geborgen werden. Weitere Verletzte gab es nicht.

Die Einsatzkräfte aus Eisenstadt erhielten Unterstützung von der Feuerwehr Kleinhöflein und konnten gemeinsam verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Häuser übergriffen.

