Feuer-Drama in Favoriten: Was machten Schlafplätze im Kellerraum?

Dichter Rauch, Alarmstufe 2 und mysteriöse Schlafplätze im Keller – ein nächtlicher Feuerwehreinsatz in Favoriten wirft Fragen auf.

In Wien-Favoriten kam es am Sonntagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Ein Bewohner hatte gegen 19:30 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sich dichter Rauch im Wohngebäude ausgebreitet hatte. Aufgrund der unklaren Lage und der anfänglichen Schwierigkeit, den genauen Brandherd zu lokalisieren, wurde Alarmstufe 2 ausgelöst.

Feuer im Keller

Bei ihrem Eintreffen konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass das Feuer im Kellerbereich ausgebrochen war. Feuerwehrsprecher Martin Hofbauer erklärte, dass die Situation durch verschiedene Lagerungen sowie vorgefundene Schlafplätze im Keller zusätzlich erschwert wurde. Das Treppenhaus war stark verraucht, wobei auch mehrere Wohneinheiten in den oberen Stockwerken vom Rauch betroffen waren. Die Feuerwehrleute drangen mit Atemschutzausrüstung und Löschleitung in den Keller vor und bekämpften dort erfolgreich den Brand.

Evakuierung

Während des Einsatzes mussten insgesamt 16 Personen aus dem Gebäude evakuiert werden. Sie wurden anschließend vom Rettungsdienst betreut. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Für Fragen sorgen allerdings die im Keller entdeckten Schlafplätze.

„Die Hintergründe und die Brandursache sind derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen“, bestätigt Polizeisprecherin Anna Gutt gegenüber „Heute“.