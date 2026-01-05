Nachts um halb drei: Glimmende Asche löst Feuerdrama aus

Nächtlicher Alarm im Urlaubsparadies: In Gröbming verwandelte sich eine glimmende Mülltonne in ein Flammeninferno, das auf eine Holzhütte übergriff.

In der Nacht zum Montag kam es im Feriendorf des Ortsteils Winkl in Gröbming zu einem Feuer. Gegen 2:30 Uhr fing zunächst eine Mülltonne Feuer, in die vermutlich Asche oder ähnliches Material eingebracht worden war. Die Flammen griffen rasch auf eine benachbarte Holzhütte über, in der Brennholz gelagert wurde. Innerhalb kurzer Zeit stand die Hütte vollständig in Flammen.

⇢ Glutnester-Alarm: Pizza-Ofen verwandelt Leobener Garten in Flammenmeer



Feuerwehreinsatz

Zur Bekämpfung des Brandes rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Gröbming und Gröbming-Winkl an. Mit etwa 30 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen gelang es den Feuerwehrleuten, den Brand bis 3:35 Uhr vollständig zu löschen. Vorsorglich war auch ein Rettungswagen am Einsatzort in Bereitschaft.

Entstandene Schäden

Das Feuer beschädigte einen Pkw, der in unmittelbarer Nähe des Brandherdes abgestellt war und einem Feriengast gehörte. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

⇢ Brennende Kerze als Verhängnis: 74-Jähriger entkommt Flammenhölle knapp



Die Untersuchungen zur exakten Ursache des Feuers dauern an.