Glutnester-Alarm: Pizza-Ofen verwandelt Leobener Garten in Flammenmeer

Nächtlicher Alarm in Leoben: Was zunächst als Gartenhüttenbrand gemeldet wurde, entpuppte sich als brennender Pizzaofen mit heimtückischen Glutnestern.

In der Nacht auf Mittwoch rückten Einsatzkräfte zu einem Brandgeschehen in Leoben aus. Gegen 02:45 Uhr alarmierte die Landesleitzentelle eine Polizeistreife wegen eines vermeintlichen Gartenhüttenbrandes. Vor Ort entdeckten die Beamten ein Feuer im Gartenbereich und begannen sofort mit den Löscharbeiten, wobei sie Feuerlöscher aus ihrem Dienstfahrzeug einsetzten.

Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus, dass nicht eine Gartenhütte, sondern ein Outdoor-Pizzaofen in Flammen stand. Nach ersten Ermittlungen waren mit hoher Wahrscheinlichkeit verbliebene Glutnester für den Ausbruch des Feuers verantwortlich.

⇢ Einsatzfahrt wird zur Falle: Zivilstreife kracht in Pkw



Feuerwehr-Einsatz

Kurze Zeit später trafen die Feuerwehrkräfte am Einsatzort ein und übernahmen die weitere Brandbekämpfung. Insgesamt waren die Feuerwehren Leoben-Göß und Stadt-Leoben mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort.

Um 03:21 Uhr konnte die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göß den Brand für gelöscht erklären.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.