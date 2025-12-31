Fasten statt Fressen: Der neue Gesundheitstrend erobert Österreich

Verzicht liegt im Trend: Fast jeder zweite Österreicher will 2026 fasten. Die Motive reichen von Gewichtsreduktion bis zu gesundheitlichen Vorteilen.

Fasten bleibt ein zentraler Bestandteil im Gesundheitsbewusstsein der Österreicherinnen und Österreicher. Eine aktuelle Erhebung des Marktforschungsinstituts Marketagent, durchgeführt für das Retreat & Health Resort Marienkron, belegt: Fast die Hälfte der Bevölkerung (46,5 Prozent) plant, im Jahr 2026 eine Form des Fastens zu praktizieren. Die Bandbreite reicht dabei von einzelnen Fastentagen über Intervallfasten bis hin zu traditionellen Fastenzeiten oder kompletten Fastenkuren.

Im laufenden Jahr haben bereits knapp ein Drittel (32,6 Prozent) der Befragten zeitweise auf Nahrung verzichtet, wie aus der veröffentlichten Mitteilung hervorgeht.



Gesundheitsziele 2026

Die Umfrage identifiziert zudem weitere gesundheitliche Vorhaben für das kommende Jahr: Ausreichender Schlaf, regelmäßige körperliche Aktivität und eine bewusstere Ernährungsweise stehen ebenfalls hoch im Kurs.

Bemerkenswert ist, dass rund 39 Prozent der Studienteilnehmer angaben, das Fasten gezielt zur Gewichtsreduktion einzusetzen.



