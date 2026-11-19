Die Europäische Union arbeitet an einer digitalen Identität, die künftig in allen 27 Mitgliedstaaten verwendet werden kann. Die sogenannte EUDI-Wallet soll es ermöglichen, sich mit dem Smartphone gegenüber Behörden und Unternehmen auszuweisen, amtliche Nachweise vorzulegen und Dokumente elektronisch zu unterschreiben.

Die Grundlage bildet die EU-Verordnung 2024/1183. Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten, bis Ende 2026 mindestens eine europäische digitale Identitätslösung bereitzustellen. Ein entscheidender Punkt wird dabei häufig übersehen: Der Zugang ist nicht ausschließlich EU-Staatsbürgern vorbehalten. Auch rechtmäßig in der EU ansässige Personen sollen profitieren.

Auch Serben und Bosnier können die neue Identität nutzen

Die Europäische Kommission stellt ausdrücklich klar, dass die digitalen Brieftaschen EU-Bürgern, in der Union ansässigen Personen und Unternehmen zur Verfügung stehen sollen. Damit sind grundsätzlich auch Menschen erfasst, die keine EU-Staatsbürgerschaft besitzen, aber rechtmäßig in einem Mitgliedstaat leben.

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Ein serbischer Staatsbürger mit gültigem Aufenthaltstitel in Österreich soll deshalb ebenso Zugang zu einer europäischen digitalen Identität erhalten können wie jemand mit österreichischem Pass. Dasselbe gilt grundsätzlich für Menschen aus Bosnien und Herzegowina, Montenegro oder Nordmazedonien, die rechtmäßig in Deutschland leben. Welche Dokumente zur Registrierung benötigt werden, hängt allerdings vom jeweiligen Mitgliedstaat ab.

Deutschland startet bereits am 2. Jänner 2027

Deutschland ist bei der konkreten Umsetzung bereits weit fortgeschritten. Die Bundesregierung hat ihre digitale Brieftasche unter dem Namen „d-you“ vorgestellt. Der Start ist für den 2. Jänner 2027 geplant.

Zum Beginn sollen rund 40 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung erste Anwendungen unterstützen. Nutzer sollen sich damit beispielsweise digital identifizieren, ihr Alter nachweisen oder bei unterstützten Anbietern ein Bankkonto eröffnen können.

Besonders interessant für Drittstaatsangehörige: Für die Aktivierung der digitalen Ausweisfunktion ist nicht zwingend ein deutscher Personalausweis erforderlich. Auch ein elektronischer Aufenthaltstitel, kurz eAT, kann dafür verwendet werden, sofern seine Online-Ausweisfunktion aktiviert ist.

Benötigt werden ein geeignetes Smartphone mit NFC-Technologie, der elektronische Aufenthaltstitel und die dazugehörige sechsstellige PIN. Die deutsche Wallet soll freiwillig und kostenlos nutzbar sein. Weitere Funktionen werden nach dem Start schrittweise ergänzt.

In Österreich gibt es bereits die ID Austria

Österreich verfügt mit der ID Austria bereits über eine etablierte digitale Identitätslösung. Auch ausländische Staatsangehörige können sie grundsätzlich beantragen, sofern sie mindestens 14 Jahre alt sind und einen ausreichenden Bezug zu Österreich nachweisen können.

Dieser kann beispielsweise durch einen Wohnsitz, ein Beschäftigungsverhältnis oder ein Studium bestehen. Die Registrierung erfolgt unter anderem bei Landespolizeidirektionen oder Dienststellen des Finanzamtes Österreich.

Mit der ID Austria lassen sich schon heute zahlreiche Behördenwege digital erledigen, etwa über FinanzOnline oder die Sozialversicherung.

Bei der europäischen Weiterentwicklung gibt es allerdings noch offene Fragen. Laut Digital Austria befand sich die Integration der ID Austria in die EUDI-Wallet im September 2026 noch in Planung. Ein verbindlicher Termin für die vollständige Verfügbarkeit sämtlicher europäischer Funktionen wurde bislang nicht veröffentlicht.

Fast 500.000 Menschen allein aus zwei Communities

Wie groß die potenziell angesprochene Bevölkerungsgruppe ist, zeigen aktuelle Daten aus Österreich und Deutschland. In Österreich lebten am 1. Jänner 2026 insgesamt 122.527 serbische und 102.105 bosnisch-herzegowinische Staatsbürger. Das sind zusammen 224.632 Personen.

In Deutschland waren laut Statistischem Bundesamt Ende 2025 zusätzlich 271.285 Menschen mit serbischer Staatsangehörigkeit registriert. Allein diese drei Bevölkerungsgruppen ergeben zusammen rechnerisch knapp 496.000 Menschen. Hinzu kommen Menschen mit bosnisch-herzegowinischem Pass in Deutschland sowie weitere Drittstaatsangehörige.

Die Zahlen zeigen die gesellschaftliche Relevanz der neuen Regelung. Sie entsprechen allerdings nicht automatisch der Zahl künftiger Nutzer, da die individuellen rechtlichen und technischen Voraussetzungen berücksichtigt werden müssen.

Was sich zwischen Österreich und Deutschland verändern könnte

Besonders interessant ist die geplante grenzüberschreitende Verwendung. Ein Beispiel: Ein serbischer Staatsbürger lebt und arbeitet in Wien. Er verfügt über eine österreichische digitale Identität und möchte künftig einen digitalen Dienst in Deutschland nutzen.

Mit der EUDI-Wallet könnte er sich dort grundsätzlich elektronisch ausweisen, ohne zusätzlich ein deutsches Identifikationsverfahren durchlaufen zu müssen. Umgekehrt könnte jemand mit bosnischem Pass und Wohnsitz in München künftig seine deutsche Wallet bei unterstützten österreichischen Diensten einsetzen.

Das wäre beispielsweise bei digitalen Vertragsabschlüssen oder bei der Vorlage bestimmter Nachweise interessant. Entscheidend ist allerdings, dass der jeweilige Dienst die europäische Identität bereits akzeptiert und die benötigten Nachweise unterstützt.

Die Wallet macht einen elektronischen Identitätsnachweis grenzüberschreitend nutzbar, ersetzt aber nicht sämtliche nationalen Verwaltungsverfahren.

Weniger persönliche Daten weitergeben

Ein weiterer Vorteil betrifft den Datenschutz. Bei vielen Online-Diensten müssen Nutzer bisher ihre vollständigen Ausweisdaten angeben oder sogar Dokumentenkopien hochladen. Die neue Wallet soll ermöglichen, nur jene Angaben weiterzugeben, die tatsächlich benötigt werden.

Ein Beispiel ist die Alterskontrolle. Muss jemand nachweisen, dass er mindestens 18 Jahre alt ist, soll grundsätzlich eine Bestätigung dieser Altersgrenze genügen. Das genaue Geburtsdatum oder die Wohnadresse müssen dafür nicht offengelegt werden.

Auch Ausbildungsnachweise und andere amtliche Bestätigungen sollen künftig digital vorgelegt werden können, sofern die zuständigen Stellen sie ausstellen und der betreffende Dienst sie akzeptiert.

Kann der Reisepass künftig zu Hause bleiben?

Gerade für die Balkan-Diaspora ist eine Einschränkung besonders wichtig.

Die neue europäische digitale Identität ersetzt weder automatisch den physischen Reisepass noch den Aufenthaltstitel.

Wer beispielsweise mit serbischem Pass von Wien nach Belgrad oder von München nach Sarajevo reist, benötigt weiterhin die vorgeschriebenen Reisedokumente. Auch entsteht durch die neue Wallet kein zusätzliches Aufenthalts- oder Arbeitsrecht in Österreich oder Deutschland.

Ein österreichischer Aufenthaltstitel wird dadurch nicht zu einem deutschen Aufenthaltstitel und umgekehrt. Die EUDI-Wallet dient in erster Linie dazu, Identitätsdaten und andere Nachweise elektronisch zu verwenden. Sie ersetzt nicht die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen für den Aufenthalt in einem anderen Staat.

Was Betroffene schon jetzt tun können

In Österreich können Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft bereits heute prüfen, ob sie die Voraussetzungen für eine ID Austria erfüllen. In Deutschland lohnt sich für Inhaber eines elektronischen Aufenthaltstitels die Kontrolle, ob die Online-Ausweisfunktion aktiviert ist und die erforderliche PIN vorliegt.

Diese Funktion kann bereits heute mit der deutschen AusweisApp für unterstützte Online-Dienste verwendet werden. Ab Anfang 2027 soll die neue deutsche Wallet „d-you“ zusätzliche Möglichkeiten eröffnen. In Österreich hängt der konkrete Start weiterer europäischer Funktionen noch von der Umsetzung ab.

Die entscheidende Neuerung ist damit nicht nur der digitale Ausweis auf dem Smartphone, sondern die Möglichkeit, eine in Österreich oder Deutschland bestätigte Identität künftig auch bei digitalen Diensten anderer EU-Staaten zu verwenden, unabhängig davon, ob jemand einen EU-Pass besitzt.