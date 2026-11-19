Von Jänner bis September 2026 erhielten laut Statistik Austria insgesamt 19.930 Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft. Davon hatten 5.759 ihren Wohnsitz im Ausland. Das entspricht 28,9 Prozent aller Einbürgerungen.

Doch wie können Menschen österreichische Staatsbürger werden, obwohl sie möglicherweise noch nie dauerhaft im Land gelebt haben? Die Erklärung liegt in einer besonderen Bestimmung des Staatsbürgerschaftsgesetzes, die seit 2020 zahlreichen Familien einen neuen Zugang zur österreichischen Staatsangehörigkeit eröffnet.

99,8 Prozent haben einen Rechtsanspruch

Eine zusätzliche Auswertung der veröffentlichten Zahlen zeigt, wie ungewöhnlich die Zusammensetzung dieser Einbürgerungen ist. Von den 5.759 Personen mit Wohnsitz im Ausland erhielten 5.749 die Staatsbürgerschaft aufgrund eines gesetzlichen Rechtsanspruchs. Lediglich acht Einbürgerungen erfolgten im Ermessen der Behörde, bei zwei weiteren wurde die Verleihung auf Familienangehörige erstreckt.

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Damit beruhen rechnerisch 99,8 Prozent der Einbürgerungen mit Auslandswohnsitz auf einem Rechtsanspruch. Zum Vergleich: Bei Menschen mit Wohnsitz in Österreich liegt dieser Anteil bei rund 59 Prozent. Hier spielen zusätzlich Ermessenseinbürgerungen und die Erstreckung der Staatsbürgerschaft auf Familienangehörige eine wesentlich größere Rolle.

Das bedeutet allerdings nicht, dass im Ausland lebende Menschen generell leichter österreichische Staatsbürger werden können. Vielmehr handelt es sich überwiegend um eine klar abgegrenzte Personengruppe.

Eine Entscheidung aus dem Jahr 2020 verändert die Statistik

Seit dem 1. September 2020 können direkte Nachkommen von Menschen, die durch das nationalsozialistische Regime verfolgt wurden, unter bestimmten Voraussetzungen die österreichische Staatsbürgerschaft erwerben. Mit einer Gesetzesänderung im Mai 2022 wurde der Kreis der Berechtigten erweitert. Die Regelung betrifft nicht nur Kinder der damals Verfolgten, sondern auch Enkel, Urenkel und weitere direkte Nachkommen. Voraussetzung ist, dass ein Vorfahre unter die gesetzlich definierten Verfolgungstatbestände fällt und die Verwandtschaft nachgewiesen werden kann.

Allein in den ersten neun Monaten 2026 erhielten auf dieser Rechtsgrundlage 5.731 Nachkommen von NS-Verfolgten und fünf unmittelbar Verfolgte die österreichische Staatsbürgerschaft. Die überwiegende Mehrheit dieser Personen lebt im Ausland. Die Statistik weist allerdings nicht aus, dass sämtliche 5.736 Fälle auf die Gruppe mit Auslandswohnsitz entfallen.

Israel, USA und Großbritannien dominieren

Besonders aufschlussreich ist die bisherige Staatsangehörigkeit jener Menschen, die aufgrund dieser Sonderregelung eingebürgert wurden. An erster Stelle steht Israel mit 2.737 Personen. Dahinter folgen die Vereinigten Staaten mit 1.838 und Großbritannien mit 593.

Zusammen sind das 5.168 Menschen beziehungsweise rund 90 Prozent aller Einbürgerungen nach der Sonderbestimmung für NS-Verfolgte und deren Nachkommen. Diese Konzentration hängt mit der Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung und der Flucht zahlreicher Familien ins Ausland zusammen. Wichtig ist dabei die statistische Unterscheidung: Die Zahlen beschreiben die bisherige Staatsangehörigkeit der Eingebürgerten, nicht zwangsläufig deren aktuellen Wohnsitz.

Auch 1.640 Minderjährige leben im Ausland

Eine weitere Besonderheit findet sich in der Altersverteilung. Unter den 5.759 neu eingebürgerten Personen mit Auslandswohnsitz befinden sich 1.640 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Das entspricht rund 28,5 Prozent dieser Gruppe.

Die österreichische Staatsbürgerschaft wird damit nicht nur an ältere Menschen verliehen, deren Familien unmittelbar von der NS-Verfolgung betroffen waren. Sie erreicht auch jüngere Generationen, die Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren wurden. Die Statistik zeigt allerdings nicht, wie viele der Minderjährigen die Staatsbürgerschaft gemeinsam mit ihren Eltern oder über ein eigenes Anzeigeverfahren erworben haben.

Keine Übersiedlung nach Österreich notwendig

Für berechtigte Nachkommen von NS-Verfolgten gelten besondere Regeln. Sie müssen nicht nach Österreich übersiedeln, um die Staatsbürgerschaft zu erwerben. Auch die Aufgabe ihrer bisherigen Staatsangehörigkeit ist nach österreichischem Recht nicht erforderlich. Allerdings kann das Recht des bisherigen Heimatstaates eigene Konsequenzen für den Erwerb einer zusätzlichen Staatsangehörigkeit vorsehen.

Das Verfahren beginnt mit einer sogenannten Anzeige bei der zuständigen Behörde. Personen, die im Ausland geboren wurden und dort leben, können sich an die österreichische Botschaft oder das zuständige Generalkonsulat wenden. Die weitere Bearbeitung erfolgt grundsätzlich über die Wiener MA 35. Erforderlich sind unter anderem Personenstandsurkunden, ein Strafregisterauszug sowie Dokumente, die sowohl die familiäre Abstammung als auch die Verfolgungsgeschichte des betreffenden Vorfahren belegen. Ein Rechtsanwalt ist für die Einbringung der Anzeige nicht verpflichtend.

Gilt das auch für Familien aus dem ehemaligen Jugoslawien?

Für die KOSMO-Community ist eine rechtliche Besonderheit relevant: Die Regelung beschränkt sich nicht ausschließlich auf Nachkommen früherer österreichischer Staatsbürger. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch Nachkommen von Menschen anspruchsberechtigt sein, die Staatsangehörige eines Nachfolgestaates der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie oder staatenlos waren und ihren damaligen Hauptwohnsitz auf österreichischem Bundesgebiet hatten. Entscheidend sind jedoch die konkret nachgewiesene Verfolgung beziehungsweise Verfolgungsgefahr und die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen.

Allein die Tatsache, dass ein Großelternteil aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt oder früher auf dem Gebiet der Habsburgermonarchie lebte, begründet keinen Anspruch.

Auch die gewöhnliche Arbeitsmigration nach Österreich in den vergangenen Jahrzehnten fällt nicht unter diese Sonderregelung. Für diese Familien gelten grundsätzlich weiterhin die üblichen staatsbürgerschaftsrechtlichen Voraussetzungen. Die besondere Möglichkeit nach § 58c ist an die historische Verfolgung und die gesetzlich festgelegte Verbindung zu Österreich gebunden.