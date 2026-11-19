Die Ergebnisse der Phase-III-Studie POLARIS-AD wurden am 16. November auf einer internationalen Alzheimer-Konferenz in Boston vorgestellt. Untersucht wurde das experimentelle Medikament AR1001, das vom südkoreanischen Biotechnologieunternehmen AriBio entwickelt wird.

An der Studie nahmen 1.535 Menschen mit früher Alzheimer-Erkrankung aus 13 Ländern teil. Ein Teil erhielt über 52 Wochen täglich 30 Milligramm AR1001, die übrigen Teilnehmer ein wirkstofffreies Placebo. Die Ergebnisse wecken Hoffnungen auf eine neue Behandlungsmöglichkeit. Allerdings zeigte sich der statistisch gesicherte Nutzen nicht bei allen Patienten.

Warum ausgerechnet ein Viagra-ähnlicher Wirkstoff?

Der Zusammenhang klingt zunächst ungewöhnlich: Ein Wirkmechanismus, der vor allem durch Medikamente gegen Erektionsstörungen bekannt wurde, könnte auch bei einer Erkrankung des Gehirns helfen. AR1001 gehört wie Sildenafil, der Wirkstoff von Viagra, zur Gruppe der sogenannten PDE5-Hemmer. Diese Medikamente blockieren ein Enzym, das den Abbau des Botenstoffs cGMP beschleunigt.

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Dadurch können sich Blutgefäße entspannen und die Durchblutung verbessern. Im Gehirn ist der entsprechende Signalweg außerdem an Vorgängen beteiligt, die für die Kommunikation zwischen Nervenzellen, das Lernen und das Gedächtnis wichtig sind. AR1001 wurde speziell dafür entwickelt, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden und diese Prozesse im Gehirn zu beeinflussen. Wissenschaftler untersuchen, ob sich dadurch nicht nur die Durchblutung verbessern, sondern auch Entzündungsprozesse und andere krankhafte Veränderungen beeinflussen lassen.

AR1001 ist allerdings nicht Viagra. Dass beide Medikamente derselben Wirkstoffklasse angehören, bedeutet keineswegs, dass Sildenafil die gleiche Wirkung gegen Alzheimer besitzt.

Was die 31 Prozent tatsächlich bedeuten

Das wichtigste Ergebnis betrifft 604 Studienteilnehmer, die zu Beginn keine üblichen Medikamente gegen Alzheimer-Symptome wie Donepezil oder Memantin einnahmen. In dieser zuvor festgelegten Patientengruppe schritt die Erkrankung unter AR1001 nach einem Jahr um 31 Prozent langsamer voran als unter Placebo.

Gemessen wurde dies mit der sogenannten Clinical Dementia Rating, Sum of Boxes (CDR-SB). Diese Bewertungsskala erfasst unter anderem Gedächtnis, Orientierung, Urteilsvermögen und Fähigkeiten im Alltag. Nach 52 Wochen betrug der Unterschied zwischen den beiden Behandlungsgruppen 0,44 Punkte zugunsten von AR1001. Das Ergebnis war statistisch signifikant.

Die 31 Prozent bedeuten allerdings nicht, dass sich das Gedächtnis der Patienten um fast ein Drittel verbessert hätte. Vielmehr verschlechterten sich ihre Fähigkeiten im untersuchten Zeitraum langsamer.

Warum die Ergebnisse noch kein Durchbruch sind

Bei genauerer Betrachtung zeigt die Studie ein differenzierteres Bild. In der gesamten Gruppe aller 1.535 Teilnehmer konnte kein statistisch signifikanter Behandlungserfolg nachgewiesen werden. Dort betrug der Unterschied auf der CDR-SB-Skala lediglich 0,11 Punkte. Der positive Effekt zeigte sich also nur in der vorab definierten Gruppe ohne begleitende Alzheimer-Medikamente.

Weshalb die Behandlung bei diesen Patienten besser abschnitt, ist noch unklar. Daraus lässt sich insbesondere nicht ableiten, dass andere Alzheimer-Medikamente die Wirkung von AR1001 beeinträchtigen. Auch weitere Gedächtnistests lieferten kein durchgehend eindeutiges Bild. Einige Ergebnisse sprachen für das neue Medikament, andere verfehlten die statistische Signifikanz.

Bisher liegen vor allem die vom Hersteller veröffentlichten ersten Studienergebnisse vor. Eine vollständige, unabhängig wissenschaftlich begutachtete Veröffentlichung steht noch aus.

Eine Tablette statt regelmäßiger Infusionen

Sollten sich die Ergebnisse bestätigen, könnte AR1001 einen praktischen Vorteil gegenüber bestimmten neueren Alzheimer-Therapien bieten. Medikamente wie Lecanemab und Donanemab richten sich gegen Ablagerungen des Proteins Amyloid-beta im Gehirn. Sie werden als Infusion verabreicht und erfordern eine engmaschige medizinische Überwachung.

AR1001 verfolgt einen anderen Ansatz und wird einmal täglich als Tablette eingenommen. Das könnte eine langfristige Behandlung vereinfachen und die Belastung für Patienten und Angehörige reduzieren. Allerdings ist noch nicht bewiesen, dass der Wirkstoff das Fortschreiten der Erkrankung dauerhaft verlangsamt.

Untersuchungen der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit lieferten Hinweise darauf, dass AR1001 tatsächlich biologische Prozesse im zentralen Nervensystem beeinflusst. Ob diese Veränderungen einen langfristigen Schutz der Nervenzellen bewirken, muss weiter untersucht werden.

Welche Nebenwirkungen festgestellt wurden

Insgesamt wurde AR1001 während der einjährigen Studie überwiegend gut vertragen. Dennoch traten bestimmte Beschwerden häufiger auf als unter Placebo. Durchfall wurde bei 7,7 Prozent der behandelten Patienten festgestellt, gegenüber 4,4 Prozent in der Vergleichsgruppe. Stürze traten bei 7,3 statt 5,9 Prozent auf, Schwindel bei 6,1 statt 3,1 Prozent.

Wegen unerwünschter Wirkungen brachen 5,2 Prozent der AR1001-Patienten die Behandlung ab, in der Placebogruppe waren es 1,7 Prozent. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse waren in beiden Gruppen ungefähr gleich häufig.

Wann könnte das Medikament erhältlich sein?

AR1001 ist derzeit weder in Österreich noch international als Alzheimer-Therapie zugelassen. Das Unternehmen plant weitere Auswertungen und Gespräche mit der US-Arzneimittelbehörde FDA. Eine bereits laufende Verlängerung der Studie soll zusätzliche Erkenntnisse zur längerfristigen Behandlung liefern und voraussichtlich im dritten Quartal 2027 abgeschlossen werden.

Ob weitere klinische Studien notwendig werden, ist noch offen. Für Betroffene bedeutet das vorerst: Die Ergebnisse sind ein vielversprechender Forschungsfortschritt, aber noch keine verfügbare Behandlung. Insbesondere sollten Patienten keinesfalls eigenständig Viagra oder vergleichbare Potenzmittel einnehmen, um Alzheimer zu behandeln.