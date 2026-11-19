Die kroatische Adriaküste gehört zu den begehrtesten Immobilienregionen Südosteuropas. Laut dem kroatischen Statistikamt stiegen die Wohnimmobilienpreise entlang der Adria im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr um neun Prozent.

Während die Immobilienpreise weiter steigen, beschäftigen sich Wissenschaftler zunehmend mit den langfristigen Risiken der Küstenbebauung. Besonders aufschlussreich ist eine 2025 veröffentlichte Untersuchung der Universität Zagreb. Die Forscher analysierten die Küste Istriens mit hochauflösenden Geländedaten und untersuchten, welche Abschnitte besonders anfällig für Meeresspiegelanstieg, Erosion und Sturmfluten sind.

Diese beliebten Orte fallen besonders auf

Die Wissenschaftler untersuchten die Küstenabschnitte von insgesamt 24 istrischen Städten und Gemeinden. In 17 davon war die am häufigsten vorkommende Kategorie des verwendeten Gefährdungsindex mit „hoher Verwundbarkeit“ eingestuft. Das entspricht nach einer KOSMO-Berechnung rund 71 Prozent der untersuchten Gemeinden. Besonders auffällige Anteile stark und sehr stark verwundbarer Küstenabschnitte fanden die Forscher unter anderem in:

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Rovinj

Poreč

Novigrad

Fažana

Brtonigla

Die Untersuchung berücksichtigt unter anderem die Geländehöhe, die Neigung der Küste, die geologische Beschaffenheit und die Exposition gegenüber Wellen. Wichtig ist allerdings die Unterscheidung: Eine hohe Einstufung bestimmter Küstenabschnitte bedeutet nicht, dass sämtliche Wohnungen oder Häuser innerhalb einer Gemeinde gefährdet sind. Ein Gebäude auf einem höher gelegenen Grundstück kann ein völlig anderes Risiko aufweisen als ein Apartment unmittelbar an einer flachen Hafenpromenade.

Warum schon zehn Zentimeter entscheidend sein können

Der Meeresspiegel an der Adria wird in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich weiter steigen. Wissenschaftliche Modellrechnungen erwarten bis zur Mitte des Jahrhunderts für die Adria einen zusätzlichen Anstieg im Bereich von etwa 16 bis 23 Zentimetern, abhängig vom Klimaszenario und dem jeweiligen Ausgangszeitraum.

Das klingt zunächst wenig. Doch die eigentliche Gefahr besteht nicht darin, dass das Meer dauerhaft um wenige Zentimeter höher steht. Problematisch wird die Kombination aus erhöhtem Meeresspiegel, Sturm, starkem Wind und außergewöhnlicher Flut.

Die Europäische Umweltagentur weist auf einen überraschenden Zusammenhang hin: Ein Meeresspiegelanstieg um zehn Zentimeter kann die Häufigkeit bestimmter extremer Küstenwasserstände ungefähr verzehnfachen. Ein Wasserstand, der unter bisherigen Bedingungen statistisch nur einmal in 100 Jahren erreicht wurde, könnte an entsprechenden Küstenabschnitten künftig wesentlich häufiger auftreten. Aus einer jährlichen Eintrittswahrscheinlichkeit von einem Prozent könnten beispielsweise zehn Prozent werden.

Dieser Zusammenhang gilt nicht an jedem Küstenort gleichermaßen. Die tatsächliche Gefährdung hängt von der lokalen Küstenform und vorhandenen Schutzmaßnahmen ab.

Neue Forschung erklärt die Gefahr an der Adria

Eine im August 2026 veröffentlichte wissenschaftliche Untersuchung unter Beteiligung des kroatischen Wetterdienstes DHMZ liefert eine weitere wichtige Erkenntnis. Die Forscher analysierten Meeresspiegelschwankungen in der nördlichen Adria und untersuchten, wie sich diese unter zukünftigen Klimabedingungen verändern könnten. Dabei zeigte sich, dass bestimmte großräumige atmosphärische Schwankungen künftig nicht zwingend häufiger oder intensiver werden müssen.

Trotzdem kann das Überflutungsrisiko steigen, weil Sturmfluten auf einen bereits erhöhten mittleren Meeresspiegel treffen.

Das erklärt einen scheinbaren Widerspruch: Es müssen nicht unbedingt stärkere Stürme entstehen, damit dieselben Küstenorte häufiger überschwemmt werden. Besonders anfällig sind niedrig gelegene Uferbereiche, Häfen und flache Küstenabschnitte.

In Rovinj häufen sich dokumentierte Überflutungen

Dass diese Gefahr nicht nur theoretisch besteht, zeigt die Geschichte von Rovinj. Die Forscher dokumentierten dort zwischen 1966 und 2007 insgesamt fünf Küstenüberflutungen. Zwischen 2008 und 2023 waren es bereits sieben. Der zweite Untersuchungszeitraum umfasst nur 16 Jahre, der erste dagegen 42.

Die registrierten Ereignisse traten zuletzt somit deutlich häufiger auf. Allerdings können sich auch die Dokumentation und Erfassung solcher Vorfälle verändert haben. Aus diesen Zahlen allein lässt sich deshalb nicht bestimmen, welcher Anteil der Entwicklung auf den Klimawandel zurückgeht.

Besonders gefährlich wird es bei starkem Südwind, dem sogenannten Jugo. Er kann große Wassermassen in Richtung der nördlichen Adria drücken. Kommt gleichzeitig eine erhöhte Flut hinzu, können Hafenpromenaden, Straßen und tiefer liegende Erdgeschoße unter Wasser geraten.

Warum auch teure Immobilien betroffen sein können

Für Immobilienkäufer entsteht daraus eine wichtige Frage: Spiegelt der Kaufpreis das langfristige Überflutungsrisiko wider? Die kroatische Preisstatistik zeigt, dass die Wohnimmobilien an der Adria zuletzt weiter teurer wurden. Sie enthält allerdings keine gesonderte Auswertung darüber, ob besonders gefährdete Küstenlagen bereits Preisabschläge verzeichnen.

Ein genereller Wertverlust von Immobilien direkt am Meer lässt sich deshalb wissenschaftlich nicht behaupten. Dennoch kann die Lage innerhalb eines Ortes entscheidend sein.

Ein Apartment unmittelbar an der Uferpromenade könnte bei einer Sturmflut gefährdet sein, während eine Wohnung wenige Straßen entfernt auf höherem Gelände unbeschädigt bleibt. Zusätzlich kann eine Überflutung nicht nur Wohnräume beschädigen, sondern auch Garagen, technische Anlagen, Zufahrtsstraßen und die Stromversorgung beeinträchtigen.

Was Käufer vor dem Immobilienkauf überprüfen sollten

Kroatien verfügt bereits über ein öffentlich zugängliches Instrument zur Bewertung von Hochwasserrisiken. Die staatliche Wasserbehörde Hrvatske vode veröffentlicht auf ihrem Geoportal Gefahrenkarten für drei unterschiedliche Überflutungsszenarien.

Dargestellt werden Ereignisse mit hoher, mittlerer und niedriger Eintrittswahrscheinlichkeit. Die mittlere Kategorie berücksichtigt unter anderem ein statistisches 100-jährliches Hochwasser. Dabei werden auch Gefahren durch das Meer berücksichtigt.

Wer eine Wohnung oder ein Haus an der kroatischen Küste erwerben möchte, kann dort die Umgebung der betreffenden Immobilie prüfen. Besonders relevant sind die tatsächliche Geländehöhe, frühere Überflutungen, die Lage von Kellern und Garagen sowie der Schutz gegen eindringendes Meerwasser.

Ein weiterer Punkt betrifft die Versicherung. Die kroatische Finanzmarktaufsicht HANFA weist darauf hin, dass Schäden durch Überschwemmungen und bestimmte Wassereintritte in Gebäudeversicherungen ausgeschlossen sein können. Eine gewöhnliche Gebäudeversicherung garantiert daher nicht automatisch Schutz gegen Schäden durch eine Sturmflut. Käufer sollten ausdrücklich prüfen, ob Überflutungen durch Meerwasser im Vertrag enthalten sind.

Die öffentlich zugänglichen Gefahrenkarten ersetzen allerdings keine detaillierte Prüfung eines konkreten Grundstücks. Insbesondere sollten bestehende Karten nicht automatisch als exakte Überflutungsprognose für das Jahr 2050 interpretiert werden. Wer heute eine Immobilie direkt an der Adria kauft, sollte deshalb neben Kaufpreis, Meerblick und touristischer Vermietbarkeit auch die langfristige Gefährdung der konkreten Lage prüfen.