Hotelreinigung in Österreich: Wer ist wirklich dein Arbeitgeber?

Du reinigst Hotelzimmer, bekommst deine Anweisungen vor Ort und trägst vielleicht sogar die Arbeitskleidung des Hauses. Trotzdem kann eine andere Firma dein Arbeitgeber sein. Neue Kontrollergebnisse aus Österreich zeigen, warum Beschäftigte ihre Anmeldung, ihren Stundenlohn und ihre Arbeitszeiten genau prüfen sollten.

Ein sauberer Flur verrät wenig darüber, wie die Arbeit dahinter organisiert ist. Reinigungskräfte können direkt beim Hotel angestellt sein, für eine externe Reinigungsfirma arbeiten oder als überlassene Arbeitskräfte eingesetzt werden. Für ihren Alltag sieht das manchmal ähnlich aus. Bei Lohn, Abrechnung und Zuständigkeiten können jedoch unterschiedliche Regeln gelten.

Kontrollen in Hotels

Die österreichische Finanzpolizei kontrollierte am 30. September 2026 insgesamt 28 Betriebe und 128 Beschäftigte im Hotelreinigungsgewerbe. Die Ergebnisse wurden am 12. Oktober veröffentlicht. Die Kontrollen fanden in Wien, Tirol, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark statt.

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Gemeldet wurden 39 Übertretungen: 26 betrafen das Arbeitszeitgesetz, sieben das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, fünf das Ausländerbeschäftigungsgesetz und eine das Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz.

Bei vier Betrieben besteht außerdem ein Verdacht auf Scheinunternehmensstrukturen. Die Behörde berichtete über Forderungspfändungen wegen Abgabenschulden von rund 323.000 Euro. Dieser Betrag bezeichnet keine festgestellte Summe vorenthaltener Löhne. Die genannten Verdachtslagen sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Zahlen erlauben keine Aussage darüber, welcher Anteil aller Hotelbetriebe gegen Vorschriften verstößt. Auch sind 39 Übertretungen nicht mit 39 betroffenen Beschäftigten gleichzusetzen. Auffällig ist jedoch der Schwerpunkt: Zwei Drittel der gemeldeten Übertretungen betreffen die Arbeitszeit. Welche konkreten Verstöße dahinterstehen, erläutert die Veröffentlichung nicht.

Wer beschäftigt dich?

Der Arbeitsort allein bestimmt nicht, welches Unternehmen dein Arbeitgeber ist. Ein Hotel kann seine Zimmer mit eigenem Personal reinigen lassen. Es kann diese Aufgabe aber auch an eine Reinigungsfirma vergeben. Daneben kommt der Einsatz überlassener Arbeitskräfte infrage.

Diese Modelle sind grundsätzlich voneinander zu unterscheiden. Die Beauftragung einer externen Firma ist für sich genommen kein Hinweis auf einen Rechtsverstoß.

Beschäftigungsmodell Was geprüft werden sollte Direkte Anstellung beim Hotel Arbeitgeberangabe, Einstufung und einschlägiger Hotel-Kollektivvertrag Anstellung bei einer Reinigungsfirma Firmenname, zuständiger Kollektivvertrag und tatsächliche Tätigkeit Arbeitskräfteüberlassung Überlassungsunterlagen und die dafür geltenden Beschäftigungs- und Entgeltregeln

Bei der rechtlichen Einordnung zählt die tatsächliche Organisation der Arbeit. Wer teilt Beschäftigte ein? Wer erteilt welche Anweisungen? Wer organisiert die Leistung und trägt die Verantwortung dafür? Solche Fragen können relevant sein. Eine einzelne Anweisung durch das Hotel macht dieses aber nicht automatisch zum Arbeitgeber.

Für Beschäftigte beginnt die Prüfung deshalb bei den Unterlagen: Welches Unternehmen steht im Arbeitsvertrag oder Dienstzettel, auf der Sozialversicherungsanmeldung und auf der Lohnabrechnung? Unterschiede sollten erklärt werden können.

Welcher Lohn gilt?

Für Arbeiterinnen und Arbeiter im Geltungsbereich des Kollektivvertrags der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung ist Hotelreinigung 2026 der Lohngruppe 3 zugeordnet. Der kollektivvertragliche Mindeststundenlohn beträgt dort seit 1. Jänner 2026 12,99 Euro brutto.

Das ist ein konkreter Prüfwert für entsprechend beschäftigte Reinigungskräfte. Es ist jedoch kein pauschaler Mindestlohn für jede Person, die in Österreich ein Hotelzimmer reinigt. Bei direkter Anstellung im Hotel oder bei Arbeitskräfteüberlassung muss die jeweils einschlägige Regelung geprüft werden.

Auch der Begriff „Reinigungskraft“ auf einer Abrechnung beantwortet die Frage nach der richtigen Einstufung nicht vollständig. Entscheidend sind der anwendbare Kollektivvertrag, die tatsächliche Tätigkeit und gegebenenfalls weitere Einstufungsvoraussetzungen.

Der richtige Stundenlohn hilft außerdem nur, wenn auch die zu vergütenden Stunden vollständig berücksichtigt werden.

Die fehlende halbe Stunde

Vor dem ersten Zimmer wird der Wagen vorbereitet. Zwischendurch muss Material geholt werden. Nach dem letzten Zimmer folgen möglicherweise Wäschetransport oder angeordnete Nacharbeiten. Für eine korrekte Abrechnung muss geklärt sein, welche tatsächlich geleisteten Zeiten erfasst und bezahlt werden.

Wie schnell kleine Abweichungen ins Gewicht fallen, zeigt eine Beispielrechnung:

Beispiel: 142,89 Euro Grundlohn Werden an 22 Arbeitstagen jeweils 30 tatsächlich zu vergütende Arbeitsminuten nicht berücksichtigt, fehlen elf Stunden. Bei einem Stundenlohn von 12,99 Euro brutto ergibt das 142,89 Euro Grundlohn. Allfällige Zuschläge sind noch nicht eingerechnet. Das ist ein Rechenbeispiel und kein nachgewiesener Fall aus den veröffentlichten Kontrollen.

Eine Zimmerliste zeigt, welche Aufgaben vorgesehen waren. Sie erklärt aber nicht automatisch, wie lange jemand tatsächlich gearbeitet hat. Deshalb sollten Beschäftigte Beginn, Ende und tatsächliche Pausen selbst nachvollziehbar notieren.

Eine allgemeine Minutenregel für jedes Hotelzimmer wäre wenig aussagekräftig: Zimmergröße, Ausstattung, Verschmutzung und Arbeitsumfang können unterschiedlich sein. Bei einem konkreten Streit müssen die tatsächlichen Vorgaben und Arbeitsbedingungen betrachtet werden.

Drei Unterlagen prüfen

Erstens: Arbeitsvertrag oder Dienstzettel. Ein Arbeitsvertrag kann auch mündlich zustande kommen. Das Fehlen einer Unterschrift bedeutet daher nicht automatisch, dass kein Arbeitsverhältnis besteht. Die wesentlichen Bedingungen müssen jedoch entsprechend den gesetzlichen Vorgaben dokumentiert werden. Dazu gehören insbesondere nachvollziehbare Angaben zum Arbeitgeber und zur vereinbarten Beschäftigung.

Zweitens: Sozialversicherungsunterlagen. Bei einer österreichischen Beschäftigung ist die Anmeldung grundsätzlich vor Arbeitsantritt erforderlich. Beschäftigte erhalten eine Kopie der Anmeldung. Über den Versicherungsdatenauszug lässt sich kontrollieren, welche Beschäftigung gemeldet wurde. Bei grenzüberschreitenden Entsendungen muss die sozialversicherungsrechtliche Situation gesondert beurteilt werden.

Drittens: Lohnabrechnung und Arbeitszeit. Stimmen der vereinbarte Beschäftigungsumfang, die geleisteten Stunden und die Abrechnung zusammen? Sind zusätzliche Leistungen und gegebenenfalls Zuschläge nachvollziehbar? Bei Unklarheiten helfen eigene Zeitnotizen, Dienstpläne und relevante Nachrichten, den Ablauf zu rekonstruieren.

Diese Unterlagen ersetzen keine fachliche Prüfung. Sie machen es aber wesentlich leichter, gezielte Fragen zu stellen und mögliche Unterschiede zu erkennen.

Ansprüche haben Fristen

Wer eine Unstimmigkeit bemerkt, sollte sie zeitnah prüfen lassen. Im genannten Reinigungs-Kollektivvertrag verlangt § 18 die schriftliche Geltendmachung gegenseitiger Ansprüche innerhalb von zwölf Monaten nach Fälligkeit. Andernfalls droht nach dieser Regelung der Verfall.

Diese Frist darf nicht ungeprüft auf alle Beschäftigungsmodelle übertragen werden. Maßgeblich sind die tatsächlich anwendbaren Regeln. Je nach Anspruch und Verfahren können weitere Fristen relevant sein.

Nur mündlich über fehlendes Geld zu sprechen, kann deshalb zu wenig sein. Vor einer Geltendmachung sollten Beschäftigte klären lassen, welcher Anspruch besteht, gegen welches Unternehmen er gerichtet werden muss und wie die Frist gewahrt wird.

Änderungen ab 2027

Die veröffentlichte Lohnvereinbarung der Reinigungsbranche enthält bereits eine Neuordnung der Lohngruppen ab 1. Jänner 2027. Hotelreinigung wird darin ausdrücklich als Bereich 3a beschrieben.

Für Lohngruppe 3 ist ein Mindestwert von 13,23 Euro vorgesehen. Die Vereinbarung enthält allerdings eine zusätzliche Anpassungsformel bei entsprechend höherer rollierender Inflation. 13,23 Euro sollten deshalb nicht ohne Prüfung als endgültiger Stundenlohn für 2027 verstanden werden.

Für Beschäftigte im Geltungsbereich dieses Kollektivvertrags wird die erste Abrechnung des neuen Jahres damit ein weiterer Kontrollpunkt: Wurde die neue Einstufung berücksichtigt und die richtige Erhöhung angewendet?

Deutschland ist getrennt

Am Tag der österreichischen Kontrollen fand auch in Deutschland ein großer Einsatz im Reinigungsgewerbe statt. Eine gemeinsame Mitteilung deutscher Ermittlungsbehörden nennt rund 2.200 Einsatzkräfte, 104 Durchsuchungsobjekte und zehn vollstreckte Haftbefehle. Die Ermittlungen richten sich gegen 23 Beschuldigte.

Untersucht werden unter anderem mutmaßliche Schleusung, Urkundenfälschung und das Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen. Die Behörden beschreiben den Verdacht, Beschäftigungsverhältnisse über Schein- und Nachunternehmen verschleiert zu haben.

Die deutsche Mitteilung bezeichnet die österreichischen Prüfungen ausdrücklich als unabhängig von diesen Ermittlungen. Eine gemeinsame kriminelle Organisation in Österreich und Deutschland ist damit nicht belegt. Die Vorwürfe gegen die Beschuldigten sind von einer gerichtlichen Feststellung zu unterscheiden.

Wo Beschäftigte Hilfe bekommen

Bei Fragen zu Arbeitgeber, Einstufung, Arbeitszeit oder fehlendem Lohn können sich Beschäftigte insbesondere an die Arbeiterkammer oder die Gewerkschaft vida wenden. Hilfreich sind vorhandene Verträge, Dienstzettel, Abrechnungen, Anmeldeunterlagen und eigene Arbeitszeitnotizen.

Eine zusätzliche Anlaufstelle für Menschen, die ohne Aufenthalts- oder Arbeitspapiere arbeiten, ist UNDOK. Die Organisation bietet nach eigenen Angaben anonyme, kostenlose und mehrsprachige Beratung an. Sie erklärt, nicht mit Fremdenpolizei oder Arbeitgeber zusammenzuarbeiten.

Zum Recherchestand meldet UNDOK eine Schließung seiner Beratung vom 26. Oktober bis 4. November 2026 sowie am 16. November. Vor einem Besuch sollten deshalb die aktuellen Beratungsmöglichkeiten geprüft werden.

Entscheidend ist die Abrechnung

Die veröffentlichten Kontrollergebnisse nennen keine Hotel- oder Firmennamen und erlauben keine pauschale Bewertung der Branche. Sie zeigen aber, weshalb klare Beschäftigungsverhältnisse und nachvollziehbare Arbeitszeiten wichtig sind.

Für Reinigungskräfte ist die erste Frage oft einfach: Welche Firma schuldet mir welchen Lohn für welche Arbeitszeit? Wer Arbeitgeber, Anmeldung, Einstufung und Stundenaufzeichnungen miteinander vergleicht, hat eine wesentlich bessere Grundlage, um Unklarheiten prüfen zu lassen.