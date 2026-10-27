KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Eskalationsgefahr

NATO 3.0: Moskau sieht Österreich laut Expertin nicht als neutral an

NATO 3.0: Moskau sieht Österreich laut Expertin nicht als neutral an
(FOTO: EPA / MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL)
3 Min. Lesezeit |

Kein Angriffsplan, sondern ein Zwischenfall auf See: Eine NATO-Expertin zeigt, wo Europas größtes Risiko wirklich lauert.

Beim „Oesterreichs Energie Kongress“ legt Florence Gaub, Forschungsdirektorin des NATO Defense College in Rom, ihre Einschätzung der europäischen Sicherheitslage dar. Im Mittelpunkt stehen ein höheres Risiko unbeabsichtigter Eskalation, die wachsende Eigenständigkeit der Europäer innerhalb der NATO und ein nüchterner Blick auf die Neutralität.

Die langjährige Sicherheitsexpertin leitet seit 2023 die Forschungsabteilung des NATO Defense College und ist Reserveoffizierin der französischen Armee. Ihre Analysen finden Eingang in die Strategien zahlreicher NATO-Staaten.

„Ein Krieg ist immer ein Ausnahmeereignis und von daher unwahrscheinlich. Er ist heute trotzdem wahrscheinlicher als vor zehn Jahren“, sagt Gaub. Gleichzeitig zeigt sie sich überzeugt, dass die Europäer abschrecken können. Russlands Ziel sieht sie eher im Aufbau eines Weltmachtstatus und im Zugang zu den Meeren.

Zur Lage in der Ukraine sagt Gaub: „Tatsächlich dominiert die Ukraine das Kriegstempo.“ Kiew habe in den letzten zwei Jahren nie so viele Gebiete zurückerobert wie jetzt, während Russland „irgendwie feststeckt“.

Unbeabsichtigte Eskalation

Einen unbeabsichtigten Bündnisfall hält Gaub für wahrscheinlicher als einen geplanten russischen Angriff auf ein NATO-Land. In Nordsee und Ostsee komme es immer wieder zu Rangeleien zwischen russischen und NATO-Schiffen. Ein einzelner Zwischenfall könne eine Eskalation auslösen, ähnlich einer Kettenreaktion.

Zur Beistandspflicht sagt Gaub: „Meine Überzeugung ist, dass … die USA auf der Seite der Europäer wären.“ Streit gehöre seit 1949 zur interessengebundenen Zusammenarbeit. Parallel beobachtet sie, dass sich die europäische NATO stärker aufstellt – „eine NATO 3.0, die Europäisierung der NATO“.

Gaubs Bericht „Global Trends to 2030“ aus dem Jahr 2019 hatte eine wachsende Wahrscheinlichkeit einer Pandemie vorhergesehen. Covid habe Digitalisierung und Klimakooperation „massiv vorgezogen“. Frühwarnsysteme könnten etwa drei Monate vor Kriegsbeginn Hinweise liefern. Überrascht habe sie hingegen der „Sturz von Bashar al-Assad“, den sie als Nebeneffekt des Ukraine-Kriegs deutet.

Wie weit die Bereitschaft reicht, das eigene Land zu verteidigen, lasse sich laut Gaub nur schwer sagen. Umfragen in Deutschland schwanken zwischen 17 und 60 Prozent. Entscheidend sei aber, wofür Menschen „alles zu geben“ bereit seien, nämlich für eine Zukunft, an die sie glauben. Bei Parteien wie AfD oder FPÖ sieht sie Wählerinnen und Wähler mit überproportionaler Zukunftsangst und dem Wunsch nach einem raschen Kriegsende.

Österreichs Neutralität

Österreich ist zwar kein NATO-Mitglied, doch „Russland nimmt Österreich nicht als neutral wahr“. Gaub verweist auf Cyberangriffe, Desinformation und Spionage, die sich auch gegen Österreich und die Schweiz richten. Sie empfiehlt eine ehrliche Bestandsaufnahme der Verwundbarkeiten, unabhängig von der Neutralität.

Die 49-jährige Gaub war stellvertretende Direktorin des EU-Instituts für Sicherheitsstudien und Beraterin der EU-Kommission. Zuletzt erschien ihr Buch „Szenario. Die Zukunft steht auf dem Spiel“.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Lohnstreit
Lehrling (17) lässt nicht locker und zieht für 422 Euro vors Gericht
| Eskalationsgefahr
NATO 3.0: Moskau sieht Österreich laut Expertin nicht als neutral an
| Goldstaub
Minus 50 Grad, brodelnde Lava – Dieser Vulkan spuckt Gold
| Impfstoffmangel
Wien liegt flach: 71.000 Kranke – und der Grippe-Impfstoff fehlt
| Babyglück
Slowenischer Top-Fußballer und serbische Profi-Tennisspielerin feiern Familienzuwachs
MEHR AKTUELLE NEWS