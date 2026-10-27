Zwölf Koffer, ein Bub, 57.000 Zigaretten: Zoll-Hammer am Airport

Der grüne Ausgang war nah, das Gepäck schwer: Am Flughafen Köln/Bonn verrät ein Röntgenbild, was zwölf Gepäckstücke wirklich füllt.

Am Flughafen Köln/Bonn hat der Zoll einen Rekordfund verbucht: Bei einer 28-jährigen Belgierin, die gemeinsam mit ihrem siebenjährigen Sohn aus Istanbul gelandet war, beschlagnahmten Beamte knapp 57.000 Zigaretten. Für diesen Standort ist das nach Angaben des Zolls die bislang größte Menge.

Röntgenkontrolle schlägt an

Nach ihrer Rückkehr aus Istanbul steuerte die Frau den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren an. Bei der Röntgenkontrolle wurden die Beamten jedoch stutzig und nahmen das Gepäck genauer unter die Lupe.

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In zwölf Gepäckstücken, nämlich vier großen Koffern und acht weiteren Stücken, lagen fast ausschließlich Zigaretten verschiedener Marken. Auch im Rucksack des Buben steckten welche. Der Zoll stellte sämtliche Waren sicher.

Die Gepäckstücke waren nahezu randvoll mit Zigaretten gefüllt. Die Frau hatte demnach versucht, die Ware am Zoll vorbeizuschleusen.

Noch am Flughafen leiteten die Beamten ein Steuerstrafverfahren gegen die 28-Jährige ein. Sobald dieses abgeschlossen ist, sollen die beschlagnahmten Zigaretten vernichtet werden.

„Reiserückkehrer aus der Türkei mit zu vielen Zigaretten im Gepäck gehören für uns am Flughafen zum Alltagsgeschäft. Aber vier große Koffer und weitere acht Gepäckstücke, fast ausschließlich gefüllt mit knapp 57.000 unversteuerten Zigaretten, sind für uns ein neuer Rekordwert“, erklärte Jens Ahland, Sprecher des Hauptzollamts Köln. Bei Fällen aus jüngerer Zeit habe „die unverwechselbare Struktur von Zigaretten auf dem Röntgenbild der Koffer auf die richtige Spur“ geführt, fügte Ahland hinzu.

Mutter bereits aufgefallen

Schon Ende August war die Mutter der mutmaßlichen Schmugglerin nach einem Flug aus Istanbul am Flughafen Köln/Bonn aufgefallen, damals mit rund 15.000 Zigaretten.

Wer aus einem Nicht-EU-Land einreist, darf für den Privatgebrauch lediglich 200 Zigaretten oder 250 Gramm Tabak abgabenfrei mitbringen.