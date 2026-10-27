Bügel springt auf: Teenagerin stürzt bei Volksfest aus dem Pendel

Aus dem Festtrubel wird Entsetzen: Eine Fahrt im Pendel endet tödlich, Handyvideos halten den Moment fest. Jetzt beginnt die Spurensuche.

Eine 18-Jährige ist Ende Oktober während der Feierlichkeiten in Cabo San Lucas aus einer Pendel-Attraktion gestürzt und im Krankenhaus gestorben. Mit der Frage nach der Unfallursache befassen sich nun die Behörden in Baja California Sur.

Gabriela Rodríguez Tezoco, 18 Jahre alt, befand sich in einem rotierenden Pendel-Fahrgeschäft, als sie aus bislang ungeklärten Gründen aus ihrem Sitz herausgeschleudert wurde und auf dem Boden aufprallte. Ein Video zeigt, wie der Sicherungsbügel aus Kunststoff mitten in der Fahrt aufging. Besucher und weitere Fahrgäste filmten den Vorfall, die Aufnahmen kursierten rasch in den sozialen Netzwerken.

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Unglück beim Volksfest

Zum Unglück kam es am Dienstagabend bei den traditionellen Festlichkeiten von Cabo San Lucas im mexikanischen Bundesstaat Baja California Sur. Als sich der Sicherungsbügel der Pendel-Attraktion im laufenden Betrieb löste, wurde die junge Frau aus ihrem Sitz geworfen.

Die Schwerverletzte wurde unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht, wo sie trotz ärztlicher Behandlung kurze Zeit später starb.

Behördliche Ermittlungen

Die Generalstaatsanwaltschaft von Baja California Sur hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Untersuchungen und Gutachten von Experten sollen den Hergang rekonstruieren, mögliche Sicherheitsmängel ans Licht bringen und die Verantwortlichen ausfindig machen.

Das Fahrgeschäft wurde stillgelegt.

Tags darauf wurde Francisco Cota Márquez, bisher Leiter des Katastrophenschutzes von Los Cabos, von seinem Posten abberufen. Die Stadtverwaltung von Los Cabos erklärte, Francisco Cota Márquez sei abberufen beziehungsweise ersetzt worden, damit die Ermittlungsbehörden vollständigen Zugang zu den Unterlagen der Katastrophenschutzbehörde erhalten und die Untersuchung ohne Hindernisse durchführen können.