Einsatzfahrt wird zur Falle: Zivilstreife kracht in Pkw

Mit Blaulicht unterwegs, doch dann kracht es: Auf der Tivolikreuzung in Leoben endete ein Polizeieinsatz mit verletzten Beamten und erheblichem Sachschaden.

Bei einem Einsatz mit Blaulicht und Folgetonhorn kam es am Dienstag kurz vor Mittag zu einem folgenschweren Unfall auf der Tivolikreuzung in Leoben. Ein ziviles Dienstfahrzeug der Fremden- und Grenzpolizeiinspektion kollidierte mit einem anderen Pkw. Die beiden Beamten im Polizeifahrzeug wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Landeskrankenhaus Leoben gebracht werden. Die Insassen des zweiten Unfallwagens blieben unverletzt.

Erhebliche Schäden

Der Zusammenstoß verursachte an beiden Fahrzeugen erheblichen Sachschaden. Da aus dem Dienstwagen Treibstoff austrat, wurde der Ölzug der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Göss zur Unfallstelle gerufen. Alkohol konnte bei allen Beteiligten ausgeschlossen werden. Die genauen Umstände, die zu dem Unfall führten, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.