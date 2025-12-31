Silvester-Countdown: Dieses Land begrüßte als erstes das Jahr 2026

Von Kiribati bis Amerikanisch-Samoa: Während die Welt ins neue Jahr rutscht, bereitet sich Sydney trotz Terrortrauer auf ein spektakuläres Feuerwerk mit besonderer Botschaft vor.

Schon 13 Stunden vor dem Jahreswechsel in Österreich beginnen die weltweiten Silvesterfeiern. Den Anfang macht das Atoll Kiritimati in der Republik Kiribati, wo rund 7.300 Einwohner um 11.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit das Jahr 2026 willkommen heißen. Nur eine Viertelstunde später folgen die Chatham Islands, die zu Neuseeland gehören, bevor dann um 12.00 Uhr MEZ das neuseeländische Festland in das neue Jahr startet.

Mit besonderer Aufmerksamkeit wird zwei Stunden später der Jahreswechsel in Sydney verfolgt. Die australische Metropole plant trotz des tragischen Terroranschlags am Bondi Beach, der sich vor zwei Wochen ereignete, ein spektakuläres Feuerwerk. Zuvor wird jedoch der 15 Todesopfer gedacht – die Harbour Bridge soll komplett in weißes Licht getaucht werden und die Botschaft „Peace“ in die Welt senden.

Feiern weltweit

In zahlreichen Städten weltweit finden große Open-Air-Veranstaltungen zum Jahreswechsel statt. In Wien werden auf dem traditionellen Silvesterpfad etwa 800.000 Menschen erwartet. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten stehen bereit.

Ukraine im Krieg

Der Jahreswechsel verläuft nicht überall ausgelassen. In der Ukraine ist die Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende allgegenwärtig. Die Silvesterfeiern bleiben auch in diesem Jahr aufgrund des von Russlands Präsident Wladimir Putin im Februar 2022 begonnenen Krieges stark limitiert. Landesweit gilt ein Feuerwerksverbot, um keinen falschen Luftalarm auszulösen.

Den globalen Abschluss der Neujahrsfeierlichkeiten bildet Amerikanisch-Samoa, das zwölf Stunden nach Österreich als letzter bewohnter Ort auf der Erde ins Jahr 2026 eintritt.