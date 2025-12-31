KOSMO KOSMO
Gewalttat

Schüsse auf Taxi! Mann lebensgefährlich verletzt

(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit

Schüsse erschüttern Düsseldorf: Im Stadtteil Pempelfort wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. Polizei fahndet mit Großaufgebot nach dem Schützen.

Nach Schüssen in Düsseldorf schwebt ein Mann in Lebensgefahr. Die Polizei wurde am Dienstagnachmittag durch mehrere Notrufe alarmiert und rückte mit einem Großaufgebot im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort an. Das schwer verletzte Opfer wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Die Behörden leiteten sofort eine umfangreiche Fahndung nach dem Täter oder den Tätern ein. Dabei kreiste auch ein Polizeihubschrauber über dem Gebiet. Parallel dazu sicherten Ermittler am Tatort Spuren und befragten erste Augenzeugen.

⇢ Rocker-Milieu im Visier? Mann nach Schießerei schwer verletzt

Mordkommission ermittelt

Inzwischen haben die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen.

Zu den Hintergründen der Tat liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

