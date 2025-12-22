Rocker-Milieu im Visier? Mann nach Schießerei schwer verletzt

Acht Einschusslöcher im Fahrzeug, ein schwer verletzter Mann und ein flüchtiger Schütze – die nächtliche Attacke in Köln-Dellbrück führt die Ermittler ins Rocker-Milieu.

In Köln-Dellbrück wurde ein Mann durch mehrere Schüsse schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag. Die Ermittlungsbehörden haben bislang keinen Verdächtigen festnehmen können, wobei die Staatsanwaltschaft Verbindungen zum Rocker-Milieu untersucht. Die Schwere des Angriffs wird durch Aufnahmen des Fahrzeugs deutlich, auf denen acht Einschusslöcher sichtbar sind.

Tätersuche läuft

Die Polizei sucht intensiv nach dem flüchtigen Schützen. Nach Zeugenberichten entfernte sich der Täter mit einem silbernen VW Passat vom Tatort. Er wird als etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben, bekleidet mit einer Kappe und einem schwarzen Pullover. Bei den Untersuchungen am Tatort wurde auch ein Spürhund eingesetzt, um zusätzliche Spuren zu sichern.

Rocker-Verbindung

Die zuständige Staatsanwaltschaft verfolgt derzeit die Theorie einer Auseinandersetzung im Rocker-Milieu und prüft entsprechende Verbindungen.

Auf Nachfrage wollte die Kölner Polizei nicht bestätigen, ob das Opfer Mitglied der Rockergruppe Hells Angels ist.