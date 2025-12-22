Lotto-Fieber: Wer gewinnt den Millionen-Jackpot an Heiligabend?

Während der Lotto-Jackpot auf 1,5 Millionen Euro anwächst, offenbaren Experten die überraschenden Reaktionen frischgebackener Millionäre auf den plötzlichen Reichtum.

Am letzten Adventsonntag blieb der Lotto-Jackpot von rund 840.000 Euro ungeknackt. Bei der Ziehung am 21. Dezember konnte kein Teilnehmer die sechs richtigen Zahlen tippen. Dieser Betrag wird nun in die nächste Runde übertragen, die unter besonderen Vorzeichen stattfindet: Am Heiligen Abend steht ein Jackpot von etwa 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Möglicherweise beschert das Christkind einem Glückspilz diesen stattlichen Gewinn.

Wer tatsächlich zum Millionär wird, sollte allerdings zunächst die Beratungsangebote der Lotto-Zentrale in Anspruch nehmen. Die plötzliche finanzielle Veränderung führt bei vielen Gewinnern zu schwerwiegenden Fehlentscheidungen.

Millionärs-Verhalten

In einem Interview mit der „Bild“-Zeitung gaben Fachleute zweier führender deutscher Lottogesellschaften Einblicke in typische Fehler neuer Millionäre und deren Vermeidungsmöglichkeiten. Überraschenderweise reagieren nicht alle Gewinner euphorisch auf den unverhofften Geldfluss. Während einige in ein Leben mit Luxus eintauchen oder in ihrer Heimatgemeinde den Fußballplatz erwerben, verfolgte ein Steirer eine völlig andere Strategie.

Nach Aussage eines Großgewinnbetreuers der Österreichischen Lotterien wollte dieser sein Vermögen bewusst rasch ausgeben: „Er hat gesagt, er hatte das Geld vorher nicht und jetzt gibt er es im großen Bogen aus.“

Weitere Gewinner

Bei LottoPlus hingegen lächelte das Glück einem Spieler aus Oberösterreich. Ein Quicktipp brachte ihm oder ihr einen Gewinn von rund 223.000 Euro. Die LottoPlus Gewinnzahlen lauteten: 3 13 21 26 34 43.

Auch beim Joker gab es einen Einzelgewinner – ein Wiener sicherte sich knapp 395.500 Euro. Die Joker-Zahl war: 3 7 6 3 8 8. Die Lotto-Gewinnzahlen waren: 14 23 28 30 33 42 mit der Zusatzzahl 5.

Alle Angaben ohne Gewähr.