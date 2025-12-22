„Zeichen am Himmel“: Baba Wanga prophezeit Alien-Kontakt für 2026

Außerirdische, Naturkatastrophen und globale Konflikte – die verstorbene Hellseherin Baba Wanga sorgt mit ihren angeblichen Prophezeiungen für 2026 erneut für Aufsehen.

Die bulgarische Hellseherin Baba Wanga zählt zu den bekanntesten Wahrsagerinnen der Geschichte. Obwohl sie bereits 1996 verstarb, verbreiten sich ihre angeblichen Prophezeiungen auch heute noch weltweit, besonders in sozialen Netzwerken. Für das Jahr 2026 werden ihr verschiedene Vorhersagen zugeschrieben.

Eine der aufsehenerregendsten Prophezeiungen betrifft angeblich den ersten Kontakt mit außerirdischen Lebensformen. In zahlreichen viralen Beiträgen werden konkrete Details genannt: Im November 2026 soll die Menschheit erstmals mit einer fremden Zivilisation in Kontakt treten. Die Vorhersagen sprechen von einem „Wendepunkt für die Menschheit“, „neuen Stimmen“, die gehört werden, „Zeichen am Himmel“ und der „Offenbarung des Unbekannten“. Auch von einem großen Raumschiff in der Erdatmosphäre ist die Rede.

In den sozialen Medien kursieren regelmäßig Zusammenstellungen vermeintlicher Aussagen Wangas zum Jahr 2026. Die Quellen dieser Prophezeiungen sind jedoch problematisch – sie basieren auf Berichten von Familienangehörigen, Besuchern und späteren biografischen Aufzeichnungen. Dies eröffnet erheblichen Raum für Mythenbildung und Übertreibungen.

Drohende Naturkatastrophen

Den Überlieferungen nach soll Wanga für 2026 auch verstärkte Naturkatastrophen vorausgesagt haben. Die Liste umfasst schwere Erdbeben, gewaltige Vulkanausbrüche sowie extreme Wetterphänomene wie Überflutungen und Dürreperioden. Manche Interpretationen gehen so weit zu behaupten, dass weite Teile der Erdoberfläche davon betroffen sein könnten. Für diese dramatischen Auslegungen fehlen jedoch belastbare Belege – sie entstammen eher zeitgenössischen Deutungen als nachweisbaren Aussagen der Seherin selbst.

Häufig wird auch ein möglicher weltweiter Konflikt oder eine Verschärfung internationaler Spannungen mit dem Jahr 2026 in Verbindung gebracht. Spekulationen kreisen um eine Eskalation zwischen globalen Mächten wie Russland, den Vereinigten Staaten, China und Taiwan.

Technologische Umbrüche

Darüber hinaus verbreiten sich im Internet Behauptungen, Baba Wanga habe vorhergesagt, dass künstliche Intelligenz ab 2026 zunehmend Einfluss auf menschliche Entscheidungsprozesse nehmen werde. In diesem Zusammenhang werden auch wirtschaftliche Krisensituationen wie Börsenturbulenzen, Währungsprobleme und finanzielle Schwierigkeiten erwähnt.

Ein grundsätzliches Problem bei der Bewertung solcher Prophezeiungen liegt in ihrer oft vagen Formulierung. Viele der Vorhersagen sind so allgemein gehalten, dass sie im Nachhinein auf verschiedenste Ereignisse anwendbar wären. Zudem werden zahlreiche Aussagen erst nachträglich mit tatsächlichen Geschehnissen verknüpft, was eine objektive Einschätzung ihrer Treffsicherheit erheblich erschwert.