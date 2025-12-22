Plakolm schlägt Alarm: Islamisten-Influencer machen Stimmung gegen Weihnachten

Frühweihnachtliche Spannungen in der Koalition löste ein Instagram-Beitrag der ÖVP aus, der auf Ergebnisse des Integrationsbarometers verwies. Demnach empfinden zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung das Zusammenleben mit Muslimen als problematisch. SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer reagierte mit deutlicher Kritik: „Entschuldigung! Wir sind nicht so.“ Auch Neos und Grüne schlossen sich dieser Haltung an und warfen der Volkspartei vor, gesellschaftliche Spaltung zu betreiben.

⇢ Integrationsbarometer: 7 von 10 Österreichern sehen „Totalversagen“ bei Zuwanderung



Islamistische Influencer

Die ÖVP richtet ihren Fokus derweil auf ein anderes Phänomen im digitalen Raum. Auf verschiedenen Social-Media-Plattformen agitieren islamistische Influencer gegen das Weihnachtsfest – jene Akteure, vor deren Einfluss die Dokumentationsstelle für Politischen Islam bereits gewarnt hatte. In ihren Videobotschaften erklären sie, dass Weihnachten für Muslime keine Bedeutung habe, und untersagen sogar explizit den Besuch von Weihnachtsmärkten.

„Nicht alles, was schön aussieht, führt dich näher zu Allah. Und nicht jeder Brauch, der warm wirkt, ist gut für dein Herz“, lautet eine der Botschaften, die im Integrationsministerium für erhebliche Beunruhigung sorgt.

Integrationsministerin Claudia Plakolm äußerte sich besorgt zu dieser Entwicklung und betonte: „Radikale nehmen damit schon jungen Menschen die Chance, sich zu integrieren.“