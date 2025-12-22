KOSMO KOSMO
Festnahme

Mit Messer und Bratpfanne: 89-Jähriger attackiert Ehefrau

1 Min. Lesezeit | 22. Dezember 2025

Ein 89-jähriger Mann wurde am Sonntag nach einem Messerangriff auf seine 84-jährige Ehefrau in Nestelbach bei Graz von der Polizei festgenommen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Abend bekannt gab, attackierte der Senior seine Frau völlig unvermittelt im gemeinsamen Zuhause. Die Schwerverletzte musste umgehend ins LKH Graz transportiert werden. Der an Demenz erkrankte Täter kann sich an den Vorfall nicht mehr erinnern. Nach seiner Festnahme wurde gegen ihn zusätzlich ein Betretungsverbot ausgesprochen.

Tathergang beschrieben

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 11.00 Uhr, als das Ehepaar in der Essecke ihrer Wohnküche im Einfamilienhaus saß. Der 89-Jährige griff vermutlich zu zwei Messern sowie einer Bratpfanne und attackierte seine Frau. Nach der Tat verständigte er selbst einen Verwandten. Mehrere in der Nachbarschaft wohnende Familienangehörige leisteten der Verletzten Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf.

⇢ Fahndung: 20-Jähriger sticht auf Mutter und ihre vier Kinder ein

Der Tatverdächtige wurde zunächst nach dem Unterbringungsgesetz ins Krankenhaus eingewiesen. Nachdem die Staatsanwaltschaft seine Festnahme anordnete, steht der 89-Jährige nun unter polizeilicher Bewachung im Spital.

