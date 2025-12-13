Fahndung: 20-Jähriger sticht auf Mutter und ihre vier Kinder ein

Brutale Messerattacke erschüttert Bergkamen: Ein 20-Jähriger verletzte eine Mutter und ihre vier kleinen Kinder schwer – der Täter ist auf der Flucht.

In einer Wohnung in Bergkamen-Weddinghofen (Nordrhein-Westfalen) kam es am frühen Samstagmorgen zu einer Gewalttat mit schwerwiegenden Folgen. Ein 20-jähriger Mann attackierte gegen 5:30 Uhr eine 26-jährige Frau und deren vier Kinder mit einem Messer. Die Wohnungsinhaberin sowie ihre Kinder im Alter zwischen drei und acht Jahren erlitten schwerste Verletzungen. Besonders kritisch ist der Zustand des achtjährigen Kindes, das nach aktuellen Informationen in Lebensgefahr schwebt.

Der Angreifer befindet sich derzeit auf der Flucht. Die Dortmunder Polizei hat zur Unterstützung der Fahndung ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht und fordert die Bevölkerung zur Mithilfe auf.

Täterbeschreibung veröffentlicht

Der Gesuchte wird als 185 cm großer Mann mit schlanker Statur und Drei-Tage-Bart beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er dunkle Kleidung, eine weiße Mütze sowie eine Brille.

Am Tatort waren zahlreiche Einsatzkräfte präsent – neben Polizei und Rettungsdienst auch Feuerwehrleute und Notfallseelsorger. Ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Gebiet, während Spezialisten der Kriminaltechnik Spuren sicherten.

Die Dortmunder Staatsanwaltschaft teilte mit, dass aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst keine weiteren Details zum Fall bekanntgegeben werden.

