WEGA-Einsatz wegen Messerangriff – Bulgare versteckte sich unter Bett

**Mit einem Messer eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in Wien-Rudolfsheim. Der Angreifer versteckte sich unter einem Bett, doch die WEGA spürte ihn auf.**

Nach einem Streit zwischen zwei Männern rückten Polizeibeamte des Stadtpolizeikommandos Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus am 4. Dezember um 19.00 Uhr zu einem Mehrparteienhaus in der Felberstraße aus. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen stark erregten 26-jährigen Syrer mit einer leichten Verletzung im Brustbereich vor. Der Mann wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Spital eingeliefert.

Messerangriff entdeckt

Der mutmaßliche Täter, ein 25-jähriger Bulgare, hatte seinem Kontrahenten offenbar mit einem Messer eine Verletzung zugefügt. Spezialeinheiten der WEGA konnten den Verdächtigen in einer Wohnung des Gebäudes aufspüren, wo er sich unter einem Bett versteckt hielt. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten ein Klappmesser sicher.

Auch der 25-Jährige wies Blessuren im Kopfbereich auf, die vermutlich aus dem vorangegangenen Handgemenge stammten. Er benötigte ebenfalls medizinische Versorgung.

Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest und behielt ihn in Gewahrsam. Gegen den 26-jährigen Syrer wurde eine Anzeige auf freiem Fuß erstattet.