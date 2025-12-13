Brutaler Überfall mit Säge und Messer: Syrer am Flughafen geschnappt

Mit Messer, Ästen und einer Holzsäge attackierten sie ihre Opfer am Keplerplatz. Nun klicken für zwei Syrer nach dem brutalen Sommerüberfall die Handschellen.

Nach einem schweren Überfall am Keplerplatz in Wien-Favoriten im Sommer gibt es nun einen Ermittlungserfolg zu vermelden. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige identifiziert, die für die brutale Attacke verantwortlich sein sollen. Einer der Männer wurde sogar bei seiner Einreise am Flughafen Wien-Schwechat gefasst.

Der Vorfall hatte sich am 24. Juli mitten in der Nacht ereignet. Die Angreifer gingen mit erschreckender Brutalität vor und setzten Messer, Äste und sogar eine Holzsäge als Waffen ein. Ihre beiden Opfer im Alter von 21 und 32 Jahren erlitten schwere Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Während des Angriffs raubten die Täter zudem Bargeld und Mobiltelefone der Verletzten.

Erfolgreiche Festnahmen

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien führten schließlich zum Erfolg. Als Tatverdächtige konnten zwei syrische Staatsangehörige im Alter von 23 und 33 Jahren ausgeforscht werden. Der jüngere Verdächtige befand sich bereits aufgrund anderer Straftaten in Haft.

Sein mutmaßlicher Komplize wurde am 1. Dezember bei der Einreise nach Österreich am Flughafen Wien-Schwechat festgenommen und anschließend in eine Justizanstalt überstellt.