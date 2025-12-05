Messer-Attacke in Fünfhaus: WEGA findet Täter unter dem Bett

Nach einem heftigen Streit in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus endete die Flucht eines 25-Jährigen unter dem Bett. Die WEGA nahm ihn nach einer Messerattacke fest.

In einem Mehrparteienhaus in der Felberstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus kam es am Mittwochabend zu einem Gewaltvorfall. Ein 25-Jähriger wurde von der Polizei festgenommen, nachdem er einen 26-jährigen Syrer mit einem Messer attackiert und leicht verletzt haben soll. Die Einsatzkräfte wurden gegen 19:00 Uhr alarmiert, nachdem zwischen den beiden Männern ein heftiger Streit ausgebrochen war.

Bei ihrem Eintreffen fanden die Beamten den 26-Jährigen mit einer Verletzung im Brustbereich vor. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde das Opfer in ein Spital transportiert. Der Tatverdächtige hatte sich in einer Wohnung des Gebäudes unter einem Bett versteckt, wo ihn Beamte der Sondereinheit WEGA aufspürten.

WEGA-Einsatz

Die Einsatzkräfte stellten in der Wohnung auch ein Klappmesser sicher, das vermutlich als Tatwaffe diente. Auch der 25-jährige Verdächtige wies Verletzungen auf. Er hatte eine Wunde im Kopfbereich, die offenbar während der Auseinandersetzung entstanden war, und benötigte ebenfalls medizinische Betreuung.

Rechtliche Folgen

Der Mann befindet sich nun in Polizeigewahrsam und muss sich wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung verantworten. Gegen den zweiten Beteiligten wurde eine Anzeige auf freiem Fuß erstattet. Die Ermittler arbeiten derzeit daran, die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.

Noch ist unklar, was den Streit zwischen den beiden Männern ausgelöst hat und wie es zur gewaltsamen Eskalation kommen konnte.