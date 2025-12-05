Tödlicher Schock: Seniorin stirbt nach Betrugsanruf falscher Polizisten

Eine 80-jährige Hamburgerin ist nach einem perfiden Telefonbetrug verstorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erhielt die Seniorin am Donnerstagabend einen Anruf eines Mannes, der sich fälschlicherweise als Polizeibeamter ausgab. Der Betrüger täuschte vor, dass in ihrer Nachbarschaft mehrere Einbrüche verübt worden seien und die Frau nun selbst zum potenziellen Ziel der Kriminellen geworden sei.

Mit der Behauptung, ihre Wertgegenstände in Sicherheit bringen zu müssen, brachte der falsche Polizist die Seniorin dazu, ihren Schmuck vor dem Mehrfamilienhaus zu deponieren. Ein Komplize entwendete anschließend die Wertsachen, ohne dass die 80-Jährige direkten Kontakt zu ihm hatte.

Dramatische Folgen

Als die Seniorin ihrer Tochter telefonisch von dem Vorfall berichtete, verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand dramatisch. Herbeigerufene Rettungskräfte leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein, konnten jedoch nicht verhindern, dass die Frau kurz darauf in ihrer Wohnung verstarb.

Die Ermittlungsbehörden haben die Untersuchung zur Todesursache aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, sich zu melden.