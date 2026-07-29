70-Millionen-Paket abgelehnt – Vlahović wartet auf den großen Klub

Ein Millionenangebot aus Istanbul, weiterhin kein neuer Klub – und plötzlich öffnet sich sogar bei Juventus wieder eine Tür: Die Zukunft von Dušan Vlahović bleibt wenige Wochen nach seinem Vertragsende völlig offen.

Dušan Vlahović zählt weiterhin zu den prominentesten vereinslosen Fußballern Europas. Der Vertrag des serbischen Nationalstürmers bei Juventus Turin ist mit 30. Juni 2026 ausgelaufen, seit dem 1. Juli kann der 26-Jährige ohne Ablösesumme zu einem neuen Klub wechseln. Einen neuen Arbeitgeber hat Vlahović bislang allerdings nicht gefunden.

Das derzeit konkreteste Interesse soll aus der Türkei kommen. Mehrere italienische und türkische Medien berichten, dass Beşiktaş Istanbul Vlahović mit einem hoch dotierten Vertrag lockt. Bei den angeblichen Summen gehen die Angaben jedoch deutlich auseinander.

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Millionen aus Istanbul

Laut „SportMediaset“ soll Beşiktaş dem serbischen Stürmer einen Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von bis zu 13,5 Millionen Euro angeboten haben. Hinzu kämen dem Bericht zufolge ein Handgeld sowie Provisionen für seine Berater. Das gesamte Paket könnte dadurch einen Wert von rund 70 Millionen Euro erreichen.

Andere Quellen nennen allerdings niedrigere Beträge. Die „Gazzetta dello Sport“ berichtete zuletzt von ungefähr zehn Millionen Euro pro Saison inklusive Bonuszahlungen sowie einem zusätzlichen Handgeld. Eine offizielle Bestätigung der Vertragsdetails durch Beşiktaş oder die Spielerseite gibt es bislang nicht.

Fest steht: Vlahović hat das Angebot aus Istanbul offenbar noch nicht angenommen. Bei Beşiktaş soll die Geduld deshalb langsam schwinden. Der türkische Traditionsklub benötigt Planungssicherheit und dürfte nicht unbegrenzt auf eine Entscheidung des Serben warten.

Barcelona bleibt Wunsch – aber ohne Angebot

Vlahović soll weiterhin darauf hoffen, seine Karriere bei einem europäischen Spitzenklub fortsetzen zu können. In den vergangenen Wochen wurde dabei besonders häufig der FC Barcelona genannt. Seine Berater sollen den Angreifer den Katalanen angeboten haben, eine offizielle Offerte aus Barcelona liegt nach aktuellem Stand jedoch nicht vor.

Der spanische Meister sucht zwar nach Verstärkung für den Angriff, Vlahović gilt dort aber offenbar nicht als erste Wahl. Barcelona beschäftigt sich Medienberichten zufolge auch mit anderen Kandidaten. Ein unmittelbar bevorstehender Wechsel des Serben nach Katalonien zeichnet sich daher derzeit nicht ab.

Die Behauptung, Vlahović halte Beşiktaş ausschließlich wegen Barcelona hin, lässt sich somit nicht eindeutig bestätigen. Wahrscheinlicher ist, dass der Stürmer und sein Umfeld zunächst alle Möglichkeiten in den großen europäischen Ligen prüfen wollen, bevor eine endgültige Entscheidung fällt.

Rückkehr zu Juventus möglich

Unterdessen ist sogar ein Szenario wieder zum Thema geworden, das vor wenigen Wochen noch nahezu ausgeschlossen schien: eine Rückkehr zu Juventus Turin. Italienische Medien berichten, dass zwischen Vlahović und dem früheren Arbeitgeber wieder Gespräche geführt werden.

Demnach könnte Juventus einen Zweijahresvertrag mit einem Nettogehalt von rund 6,5 Millionen Euro pro Saison sowie einem Handgeld von vier bis fünf Millionen Euro anbieten. Vlahović soll beim Gehalt und vor allem bei den zusätzlichen Zahlungen jedoch höhere Vorstellungen haben. Eine Einigung gibt es daher auch in diesem Fall noch nicht.

Für Juventus wäre eine erneute Verpflichtung des Serben nur zu deutlich günstigeren Bedingungen denkbar als in dessen bisherigem Vertrag. Vlahović gehörte in Turin zu den bestbezahlten Spielern, konnte die hohen Erwartungen während seiner Zeit bei den „Bianconeri“ aber nicht immer konstant erfüllen.

Entscheidung rückt näher

Damit stehen für Vlahović derzeit mehrere Wege offen: das finanziell attraktive Angebot aus Istanbul, das Warten auf einen europäischen Spitzenklub oder möglicherweise sogar eine Rückkehr nach Turin. Barcelona bleibt vorerst eher eine Hoffnung als eine konkrete Option.

Je länger der Serbe allerdings ohne Verein bleibt, desto größer wird der Druck auf ihn und sein Umfeld. Zahlreiche Klubs beginnen bereits mit der Saisonvorbereitung und wollen ihre Kader möglichst bald komplettieren. Vlahović dürfte deshalb in den kommenden Tagen entscheiden müssen, ob er das türkische Millionenangebot annimmt oder weiterhin auf eine sportlich attraktivere Alternative wartet.