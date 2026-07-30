Hitzewelle trifft Wien: Wo Sie jetzt kostenlos Abkühlung finden!

Wien rüstet sich für die nächste Hitzewelle – mit 1.800 Brunnen, kühlen Zonen und neuen Anlaufstellen für alle.

Erneut macht sich eine Hitzewelle auf den Weg nach Wien: In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen deutlich über die 35-Grad-Marke klettern. Vor allem für ältere Menschen, Kinder sowie Personen mit bestehenden Erkrankungen stellt anhaltende Hitze eine ernsthafte gesundheitliche Herausforderung dar. Die Stadt Wien hat daher ein breites Hitzeschutzangebot auf den Weg gebracht.

Wer unterwegs Durst bekommt, findet im gesamten Stadtgebiet rund 1.800 öffentliche Trinkbrunnen. Seit 2021 wurden mehr als 700 neue Standorte angelegt, allein im vergangenen Jahr kamen 200 davon dazu. Die Brunnen stehen als niederschwellige Möglichkeit zur schnellen Erfrischung jederzeit zur Verfügung.

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Coole Zonen

Darüber hinaus betreibt die Stadt 37 sogenannte Coole Zonen, in denen sich alle Interessierten kostenlos aufhalten können. Die klimatisierten Räume bieten angenehme Temperaturen, Sitzmöglichkeiten, kostenloses Trinkwasser sowie Toiletten. Sämtliche Standorte sind barrierefrei erreichbar und stehen der gesamten Bevölkerung offen.

Sechs dieser Einrichtungen haben auch an Wochenenden geöffnet. Neu im Angebot ist das Wien Museum am Karlsplatz in Wien-Wieden, das samstags und sonntags zwischen 10 und 18 Uhr als kühler Aufenthaltsort zur Verfügung steht. Ebenfalls geöffnet ist das Haus Erlebnis Europa in der Rotenturmstraße 19 in Wien-Innere Stadt, das samstags von 10 bis 18 Uhr kostenlos besucht werden kann.

Pensionistenklubs öffnen

Zusätzlich öffnen vier Pensionistenklubs an Wochenenden ihre Türen als kühle Rückzugsorte, jeweils von 12 bis 18 Uhr. Zu finden sind diese Anlaufstellen an der Ljuba-Welitsch-Promenade in Wien-Landstraße, am Neubaugürtel in Wien-Neubau, in der Käthe-Dorsch-Gasse in Wien-Penzing sowie am Hofferplatz in Wien-Ottakring.

Ergänzt wird das Angebot durch verlängerte Öffnungszeiten in städtischen Bädern. An Tagen mit angekündigten Hitzewellen bleiben mehrere Sommerbäder abends bis 21:00 Uhr geöffnet. Zusammen mit dem Hitzewarndienst begegnet Wien der bevorstehenden Hitzewelle damit umfassend.