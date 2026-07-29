Hitzewelle trifft Wien: Wiener Bäder verlängern Öffnungszeiten

Wien schwitzt – und die Stadt zieht alle Register, um ihre Bewohner durch die nächste Hitzewelle zu bringen.

Auf Wien rollt in den kommenden Tagen eine neuerliche Hitzewelle zu – Temperaturen jenseits der 35-Grad-Marke sind prognostiziert. Die Stadt reagiert darauf mit einem erweiterten Abkühlangebot. Vier Freibäder verlängern ihre Öffnungszeiten: das Strandbad Alte Donau, das Kongressbad, das Brigittenauer Bad sowie das Sommerbad Laaerberg.

Vom 30. Juli bis 2. August stehen diese Bäder bis 21 Uhr zur Verfügung, vom 3. bis 9. August bis 20.30 Uhr. Durch die Auswahl dieser vier Standorte sei eine gleichmäßige Abdeckung über das gesamte Stadtgebiet gewährleistet, teilte die Stadt Wien am Dienstag in einer Aussendung mit.

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Kühlung & Beratung

Anhaltende Hitzeperioden stellen vor allem für ältere Menschen, Kinder und Personen mit bestehenden Erkrankungen eine ernsthafte gesundheitliche Belastung dar. Ergänzend zu den Bädern stehen deshalb weiterhin 37 sogenannte „Coole Zonen“ kostenfrei offen. Diese klimatisierten Räumlichkeiten sind frei zugänglich und auf Raumtemperatur gekühlt, um den Körper vor Hitzestress zu schützen.

Darüber hinaus können die rund 1.800 über das Stadtgebiet verteilten Trinkbrunnen weiterhin unentgeltlich genutzt werden. Wer unter akuten hitzebedingten Beschwerden leidet, erhält über die Gesundheitsberatung unter der Nummer 1450 eine erste telefonische Einschätzung seiner Symptome.

Aktuelle Hitzewarnungen und andere Wetterhinweise werden sowohl über den Warndienst der Wiener Landessanitätsdirektion als auch in Echtzeit über die Stadt-Wien-App übermittelt.