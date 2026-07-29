Gute Noten, ein Makel: VKI deckt Schwachstelle bei Schultaschen auf

13 Schultaschen im Test – die meisten überzeugen, doch eine Schwachstelle zieht sich durch fast alle Modelle.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat im Zuge eines internationalen Gemeinschaftstests insgesamt 13 Schultaschen für Volksschulkinder unter die Lupe genommen. Bewertet wurden die Modelle anhand der Kriterien Haltbarkeit, Sichtbarkeit und Praxistauglichkeit. Das Gesamtbild fällt positiv aus: Die überwiegende Mehrheit der getesteten Taschen erhielt die Note „gut“, kein einziges Modell blieb unter „durchschnittlich“.

Im Detail zeigen sich jedoch Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten – auch beim Preis. Wer aktuell eine qualitativ hochwertige Schultasche kaufen möchte, muss in der Regel rund 300 Euro einkalkulieren. Zwei günstigere Modelle – eines für etwa 100, eines für rund 190 Euro – konnten im Test aber ebenfalls überwiegend punkten.

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Preis-Leistungs-Sieger

Als Preis-Leistungs-Sieger geht eine Schultasche von Oxybag hervor. Das Modell weist zwar Defizite bei der Sichtbarkeit im Straßenverkehr auf und wurde auch in der Kategorie Wasserdichtheit lediglich mit „durchschnittlich“ bewertet, überzeugte im Praxistest jedoch vor allem durch sein geringes Eigengewicht.

Auffällig im Gesamtbild des Tests: Die größten Schwachstellen lagen durchgängig im Bereich der Sichtbarkeit – sieben der 13 getesteten Modelle mussten in dieser Kategorie Punkteabzüge hinnehmen. Das schwächste Abschneiden in diesem Kriterium verzeichnete das Modell von Lego Ninjago, das in der Gesamtbewertung aber dennoch ein „durchschnittlich“ erzielte.

„Um Schultaschen besser sichtbar zu machen, schadet es generell nicht, mit zusätzlichen Reflektoren nachzuhelfen. Denn Schulanfänger schätzen Gefahren im Straßenverkehr oft noch nicht richtig ein. Umso wichtiger ist es, dass sie auch bei schlechten Sichtverhältnissen für Verkehrsteilnehmer gut sichtbar sind“, betont VKI-Projektleiter Christian Undeutsch.

Praxis- und Techniktest

Im Rahmen eines Praxistests, der mit rund einem Drittel in die Gesamtnote einfloss, prüften Kinder im Alter zwischen sechs und acht Jahren die Schultaschen sowohl bei halber Beladung (rund zwei Kilogramm) als auch bei voller Beladung (rund vier Kilogramm). Beurteilt wurden dabei der Tragekomfort, die Rückenbelüftung, die Handhabung der Trageschlaufe sowie das Öffnen und Schließen der Fächer und deren Erreichbarkeit. Darüber hinaus flossen die Verstellbarkeit der Schultergurte, der sichere Sitz beim Tragen und beim Vorbeugen sowie die allgemeine Alltagstauglichkeit und Ausstattung der Taschen in die Bewertung ein.

Die technische Prüfung umfasste unter anderem die Nutzbarkeit des Stauraums, die Wasserdichtheit, die Haltbarkeit, die Verarbeitung und die Reinigungsmöglichkeiten. Besonderes Gewicht hatte dabei die Sichtbarkeit der Schultaschen – sowohl bei Tageslicht als auch bei Dunkelheit. Geprüft wurde, ob die Taschen über ausreichend große Flächen mit fluoreszierenden Signalfarben und reflektierenden Elementen verfügen. Zusätzlich wurde bewertet, wie gut die Reflektoren bei Scheinwerferlicht aus einer Entfernung von 50 beziehungsweise 100 Metern wahrgenommen werden können.

Beim Kauf einer Schultasche empfiehlt der VKI, verschiedene Modelle gemeinsam mit dem Kind zu testen – idealerweise mit etwas Gewicht befüllt. Die Tasche muss eng am Rücken anliegen, gleichmäßig auf beiden Schultern sitzen und darf weder zu hoch noch zu tief getragen werden: Oberkante etwa auf Schulterhöhe, Unterkante am Becken. Ein Brust- und gegebenenfalls ein Beckengurt sorgen für gute Lastverteilung und entlasten Rücken und Schultern.

Mehrere Fächer helfen, den Inhalt richtig zu verteilen – schwere Gegenstände gehören nah an den Rücken. Helle Farben, reflektierende Flächen und gegebenenfalls zusätzliche Reflektoren erhöhen die Sichtbarkeit im Straßenverkehr deutlich. Schnallen, Reißverschlüsse und Gurte müssen vom Kind selbst leicht zu bedienen sein.

Die ausführlichen Testergebnisse und weitere Tipps gibt es auf www.vki.at/schultaschen-2026 und ab 30.07.2026 in der August-Ausgabe der Zeitschrift KONSUMENT.