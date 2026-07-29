KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Erdbeben

Mitten in der Nacht: Erdbeben reißt Sarajevo aus dem Schlaf

Mitten in der Nacht: Erdbeben reißt Sarajevo aus dem Schlaf
(FOTO: EMSC)
1 Min. Lesezeit |

Sarajevo wurde in der Nacht unsanft geweckt – ein Erdbeben erschütterte die Region und hinterließ aufgeschreckte Bewohner.

In den frühen Morgenstunden hat ein Erdbeben die Region um Sarajevo aus dem Schlaf gerissen. Um 4:21 Uhr registrierte das Euromediterrane Seismologische Zentrum (EMSC) einen Erdstoß der Stärke 3,1 – mit Epizentrum rund zwölf Kilometer östlich der bosnisch-herzegowinischen Hauptstadt und einem Herd in sechs Kilometern Tiefe.

Augenzeugen berichten

Wie aus Kommentaren auf der EMSC-Plattform hervorgeht, war das Beben in Sarajevo und dem umliegenden Gebiet deutlich zu spüren. Ein Augenzeuge schilderte seine Eindrücke so: „Kurz, aber heftig. Etwa zehn Sekunden, ziemlich stark – es hat ordentlich gewackelt. Bilder und Gegenstände haben geknarrt. Mich hat es aus dem Schlaf gerissen.“

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Mietanstieg
Österreich im Mietpreis-Aufwärtstrend: Kein Ende in Sicht
| Aktuelles
Infantino will WM-Anteile verkaufen – UEFA plant Dringlichkeitssitzung
| Familienprogramm
Familien aufgepasst: Wiens buntes Programm für die Hundstage in dieser Woche
| falscher Hilferuf
Dreiste 100-Euro-Masche: Unbekannter bedrängt Autofahrer
| Integrationsdebatte
Arbeitslosigkeit bei Ausländern: Wien führt Statistik deutlich an
MEHR AKTUELLE NEWS