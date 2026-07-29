Mitten in der Nacht: Erdbeben reißt Sarajevo aus dem Schlaf

Sarajevo wurde in der Nacht unsanft geweckt – ein Erdbeben erschütterte die Region und hinterließ aufgeschreckte Bewohner.
In den frühen Morgenstunden hat ein Erdbeben die Region um Sarajevo aus dem Schlaf gerissen. Um 4:21 Uhr registrierte das Euromediterrane Seismologische Zentrum (EMSC) einen Erdstoß der Stärke 3,1 – mit Epizentrum rund zwölf Kilometer östlich der bosnisch-herzegowinischen Hauptstadt und einem Herd in sechs Kilometern Tiefe.
Augenzeugen berichten
Wie aus Kommentaren auf der EMSC-Plattform hervorgeht, war das Beben in Sarajevo und dem umliegenden Gebiet deutlich zu spüren. Ein Augenzeuge schilderte seine Eindrücke so: „Kurz, aber heftig. Etwa zehn Sekunden, ziemlich stark – es hat ordentlich gewackelt. Bilder und Gegenstände haben geknarrt. Mich hat es aus dem Schlaf gerissen.“
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— EMSC (@LastQuake) July 29, 2026