Dramatische Bilder, Explosionen in Einkaufszentrum – 300.000 evakuiert (VIDEOS)

Ein schweres Erdbeben erschüttert den Süden Japans: Hunderttausende Menschen wurden zur Evakuierung aufgefordert, Gebäude stürzten ein und in einem Einkaufszentrum werden Opfer befürchtet.

Ein schweres Erdbeben hat am Dienstag die japanische Insel Kyushu getroffen. Nach Angaben der japanischen Wetterbehörde erreichte das Beben eine Stärke von 7,1. Das Epizentrum lag in der Präfektur Kumamoto, rund 20 Kilometer südlich der gleichnamigen Großstadt, in einer Tiefe von etwa zehn Kilometern.

Auf der japanischen Shindo-Skala erreichten die Erschütterungen in Teilen Kumamotos die höchste Stufe 7. Der US-Erdbebendienst USGS stufte die Stärke des Bebens später auf 6,8 herab. Die unterschiedlichen Angaben ergeben sich aus verschiedenen Mess- und Berechnungsmethoden.

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Tsunami-Warnung wieder aufgehoben

Unmittelbar nach dem Beben war für die Ariake-See und die Yatsushiro-See eine Tsunami-Warnung ausgegeben worden. Die Behörden rechneten zunächst mit Wellen von bis zu einem Meter und forderten die Bevölkerung auf, sich von den Küsten fernzuhalten.

Die Warnung wurde jedoch innerhalb von weniger als zwei Stunden wieder aufgehoben. Nach Angaben der japanischen Wetterbehörde wurde kein Tsunami beobachtet. Das Beben ereignete sich an Land, weshalb sich die anfängliche Sorge vor einer größeren Flutwelle nicht bestätigte.

Rund 300.000 Menschen sollen Schutz suchen

Nach Angaben der japanischen Katastrophenschutzbehörde wurden rund 300.000 Menschen angewiesen, Evakuierungszentren aufzusuchen. Etwa 48.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Auch Mobilfunkverbindungen wurden in Teilen der Region unterbrochen.

Aus mehreren Orten wurden Brände, eingestürzte Gebäude sowie Schäden an Straßen und Brücken gemeldet. In einem Krankenhaus in Yatsushiro wurden nach Medienberichten mehr als 50 Verletzte behandelt. Eine vollständige und offiziell bestätigte Opferbilanz liegt bislang jedoch noch nicht vor.

Menschen in Einkaufszentrum eingeschlossen

Besonders dramatisch ist die Lage in einem Einkaufszentrum der Kette Aeon in Kashima. Nach dem Erdbeben kam es dort offenbar zu einer Explosion, anschließend stürzten Teile des zweiten Stockwerks ein. Mehrere Menschen wurden unter den Trümmern eingeschlossen.

Japanische Medien berichteten unter Berufung auf die Polizei, dass auch Todesopfer befürchtet werden. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Einsturzes noch im Gebäude befanden, ist derzeit unklar. Rettungskräfte durchsuchen das Einkaufszentrum weiterhin nach Verschütteten.

Züge gestoppt und Flughafen geschlossen

Der Bahnverkehr auf Kyushu wurde weitgehend eingestellt. Davon betroffen waren sowohl Regionalzüge als auch die Hochgeschwindigkeitszüge des Shinkansen-Netzes. Am Bahnhof Yatsushiro entgleiste ein Zug, außerdem wurde die Start- und Landebahn des Flughafens Kumamoto vorübergehend geschlossen.

Mehrere große Unternehmen, darunter der Chiphersteller TSMC sowie Sony und Fujifilm, brachten Beschäftigte vorsorglich aus ihren Produktionsstätten. An den nahe gelegenen Atomkraftwerken wurden nach Angaben der japanischen Atomaufsicht keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Warnung vor starken Nachbeben

Der Bahnverkehr auf Kyushu wurde weitgehend eingestellt. Davon betroffen waren sowohl Regionalzüge als auch die Hochgeschwindigkeitszüge des Shinkansen-Netzes. Am Bahnhof Yatsushiro entgleiste ein Zug, außerdem wurde die Start- und Landebahn des Flughafens Kumamoto vorübergehend geschlossen.

Mehrere große Unternehmen, darunter der Chiphersteller TSMC sowie Sony und Fujifilm, brachten Beschäftigte vorsorglich aus ihren Produktionsstätten. An den nahe gelegenen Atomkraftwerken wurden nach Angaben der japanischen Atomaufsicht keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Erinnerungen an das Beben von 2016

Kumamoto wurde bereits im April 2016 von einer schweren Erdbebenserie getroffen. Zunächst ereignete sich ein Beben der Stärke 6,5, rund 28 Stunden später folgte ein Hauptbeben der Stärke 7,3.

Damals kamen 50 Menschen unmittelbar durch die Erschütterungen ums Leben. Einschließlich später als katastrophenbedingt eingestufter Todesfälle stieg die offizielle Gesamtzahl auf etwa 275 Tote. Mehr als 2.700 Menschen wurden verletzt und Tausende Gebäude zerstört oder schwer beschädigt. Auch die historische Burg von Kumamoto wurde damals stark in Mitleidenschaft gezogen.