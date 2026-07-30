Er dachte, es wäre ein Rennen: Polizei mit 222 km/h überholt

Ein 40-jähriger Leobener hat am Mittwochabend auf der A9 Pyhrnautobahn bei Rottenmann offenbar versucht, ein anderes Fahrzeug zu einem Rennen zu provozieren – und dabei mit 222 km/h ausgerechnet eine Zivilstreife der Polizei überholt. Die Beamten, die in diesem Streckenabschnitt Geschwindigkeitskontrollen durchführten, nahmen umgehend die Verfolgung auf und stoppten den Fahrer schließlich am Rastplatz Rottenmann-Nord.

Führerschein weg

Gegenüber den Beamten gab der Mann an, er habe lediglich testen wollen, ob das vor ihm fahrende Fahrzeug mit ihm mithalten könne. Dass es sich dabei um den Wagen einer Zivilstreife handelte, hatte er offenbar nicht bemerkt.

Die Konsequenzen folgten prompt: Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle vorläufig abgenommen, zudem wird er angezeigt. Eine Beschlagnahmung des Fahrzeugs war hingegen nicht möglich, da es nicht in seinem Besitz stand.