Absolut falsch“: Leto wehrt sich gegen schwere Missbrauchsvorwürfe

Zehn Frauen, eine Dokumentation, schwere Vorwürfe – und ein Hollywoodstar, der sich mit klaren Worten zur Wehr setzt.

Jared Leto hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe sexueller Gewalt und Belästigung entschieden von sich gewiesen. In einer schriftlichen Erklärung, die der 54-jährige Schauspieler am Mittwoch veröffentlichte, heißt es: „Ich habe nie in meinem Leben sexuelle Gewalt gegen irgendjemanden ausgeübt.“ Anlass für die Stellungnahme waren Anschuldigungen von insgesamt zehn Frauen, die in einer BBC-Dokumentation zu Wort kamen. Leto erklärte dazu: „Diese Anschuldigungen sind absolut und kategorisch falsch.“

Schwere Vorwürfe

Die geschilderten Vorfälle sollen sich zwischen 2002 und 2016 ereignet haben. Zwei der Frauen geben an, Leto habe sexuelle Gewalt gegen sie verübt, als sie jeweils 17 Jahre alt waren. Eine weitere Frau berichtet, er habe ihr im Alter von 19 Jahren sexuelle Gewalt angedroht. Eine vierte Frau beschuldigt ihn, ihr als 16-Jähriger wiederholt am Telefon Sex angeboten zu haben. Vier weitere Frauen schildern ebenfalls Fälle sexueller Belästigung, die sich telefonisch zugetragen haben sollen.

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Neun der zehn Frauen sprechen in der BBC-Dokumentation mit dem Titel „Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret“ erstmals öffentlich über ihre Erlebnisse. Die Dokumentation wurde am 29. Juli 2026 erstmals ausgestrahlt. Bereits im Jahr 2025 hatten mehrere Frauen vergleichbare Anschuldigungen gegen den Schauspieler erhoben – auch diese wies Leto damals zurück.