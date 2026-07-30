Neues 200-Euro-Limit: Hunderte Bankomaten betroffen

Weniger Geld auf einmal, dafür doppelt so viele Klicks: An hunderten Bankomaten in Österreich gilt plötzlich ein neues Limit.

Die Österreichische Nationalbank hat bestätigt, dass bei hunderten Bankomaten in Österreich die maximalen Auszahlungsbeträge pro Abhebung reduziert worden sind. Statt der bislang üblichen 400 Euro geben manche Geräte nun nur noch 200 Euro auf einmal aus – wer den vollen Betrag benötigt, muss dafür zwei separate Abhebevorgänge durchführen.

„Das Abhebelimit von 400 Euro ist ein Standard der österreichischen Banken, an den sich die meisten Marktteilnehmer auch halten. Grundsätzlich ist aber niemand an diesen Standard gebunden“, erläuterte ein Notenbank-Sprecher auf Anfrage. „Unabhängige Anbieter von Geldautomaten haben sich aus geschäftlichen Gründen dazu entschieden, teilweise niedrigere Abhebelimits einzuführen.“

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Geschäftliches Kalkül

Die von einzelnen Betreibern festgelegten Obergrenzen berühren dabei nicht das Abhebevolumen, das die jeweilige kontoführende Bank erlaubt. Ein Selbstversuch bestätigte dies: An einem betroffenen Gerät waren durch zwei aufeinanderfolgende Transaktionen à 200 Euro insgesamt 400 Euro problemlos verfügbar.

Den wirtschaftlichen Hintergrund dieser Praxis erklärte der Notenbanksprecher so: „Die Betreiber von Geldautomaten verdienen üblicherweise an der Anzahl der Transaktionen, nicht aber am Abhebevolumen.“ Konkrete Angaben dazu, an welchen Standorten oder bei welchen Betreibern die Limits gesenkt wurden, machte die Nationalbank nicht.

Dem Umfang nach handelt es sich jedoch um eine dreistellige Zahl von Geräten. „Uns ist derzeit ein Betreiber bekannt, der das Abhebelimit durchgehend verringert hat. Betroffen sind davon nach unserem Kenntnisstand mehrere hundert Geräte von insgesamt circa 8.900 Geräten in ganz Österreich.“

Neue EU-Regelung

Ob eine flächendeckende Ausweitung dieser Praxis droht, beantwortet die Nationalbank klar: „Davon gehen wir nicht aus“, so der Sprecher. Das aktuelle 400-Euro-Limit geht auf die Euro-Einführung zurück, als der damalige Schilling-Betrag aufgerundet wurde – eine Anpassung an die seither teils deutlich gestiegene Inflation erfolgte bislang nicht.

Eine gesetzlich verankerte Zuständigkeit der OeNB in dieser Frage besteht nicht, wie der Sprecher betonte. „Diese Unterschiede bei den Abhebelimits sehen wir als OeNB durchaus kritisch, weil sie bei den Menschen nachvollziehbarerweise eine gewisse Verunsicherung aufkommen lassen“, sagte er der APA. Im Rahmen einer neuen EU-Bargeldverordnung, die im Herbst verabschiedet werden soll, ist die Einrichtung einer eigenen Bargeldbehörde vorgesehen – ein Vorhaben, das die OeNB ausdrücklich begrüßt, da es auf eine Verbesserung der Konsumenteninformation und eine Harmonisierung der geltenden Regelungen abzielt.

Ergänzende, nicht repräsentative Tests der APA an verschiedenen Standorten ergaben, dass an der Mehrzahl der geprüften Geräte nach wie vor 400 Euro in einem Vorgang abgehoben werden konnten. An einem freistehenden, BAWAG-gebrandeten Automaten am Wiener Naschmarkt hingegen galt das 200-Euro-Limit. An manchen Geräten war der 400-Euro-Betrag zudem nicht mehr als Direktvorschlag auf der Startseite des Displays hinterlegt, sondern musste manuell eingegeben werden – vorausgesetzt, das eigene Konto lässt den gewünschten Betrag zu.