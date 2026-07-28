Bankomat-Falle in Wien: Polizei fahndet nach diesen zwei Männern

Abgelenkt, bestohlen, ausgeplündert – zwei Männer sollen in Wien ein perfides System an Bankomaten entwickelt haben.

Zwei Männer sollen in Wien Frauen an Bankomaten bestohlen haben – der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt 5.600 Euro. Das Muster der mutmaßlichen Täter war dabei stets dasselbe: Einer der beiden sprach die Opfer gezielt an, während diese gerade dabei waren, Bargeld zu beheben und ihre Karte bereits im Gerät steckte.

Unter dem Vorwand eines Gesprächs zog er die Bankomatkarte unbemerkt aus dem Automaten und forderte die Frauen anschließend auf, ihren PIN-Code erneut einzugeben. Die so ausgespähte Geheimnummer sowie die entwendete Karte wurden umgehend an einen Komplizen weitergegeben, der damit den maximal möglichen Betrag vom Konto der Betroffenen abhob.

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Weitere Informationen zur Verbrechensprävention finden Sie hier.

Fahndung läuft

Im Zuge der Ermittlungen gelang es, Lichtbilder beider mutmaßlicher Täter zu sichern. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien werden diese nun öffentlich zugänglich gemacht.



Erfahren Sie mehr über die Ermittlungsverfahren der Polizei.

Personen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Männer geben können, werden gebeten, sich – auch anonym – an die Polizeiinspektion Wien-Juchgasse zu wenden.



Hier finden Sie Kontaktinformationen zur Polizeiinspektion.

Erreichbar ist die Dienststelle unter den Telefonnummern 01 31310-58252 sowie 01 31310-58333.