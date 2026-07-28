Rettungsschirm versagt: 18-Jähriger Paragleiter knallt in Kärnten auf Feld

Ein Freizeitflug in Kärnten endet mit einem schweren Unfall: Ein 18-jähriger Niederländer stürzt aus bis zu 200 Metern Höhe auf ein Feld.

Ein 18-jähriger Niederländer hat sich am Montag, dem 27. Juli 2026, bei einem Paragleitunfall in Greifenburg schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 15 Uhr startete der junge Mann von einem behördlich genehmigten Startplatz zu einem Freizeitflug. Rund vier bis fünf Minuten nach dem Abheben klappte sein Paragleitschirm aus bislang unbekannter Ursache zusammen. Der Pilot geriet daraufhin in eine Abwärtsspirale und verlor rasch an Höhe.

Rettungsschirm konnte sich nicht entfalten

Der 18-Jährige löste seinen Rettungsschirm aus. Aufgrund der starken Drehbewegung konnte sich dieser jedoch nicht entfalten. Der Pilot stürzte daraufhin aus einer Höhe von etwa 150 bis 200 Metern auf ein Feld im Bereich des Greifenburger Badesees.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Ein 48-jähriger Mann, ebenfalls aus den Niederlanden, beobachtete den Unfall und setzte umgehend den Notruf ab. Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und das Team des Rettungshubschraubers C7 wurde er in das LKH Villach geflogen.

Warum der Paragleitschirm kurz nach dem Start zusammenklappte, war zunächst unklar.