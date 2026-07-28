Delfin Oliver zieht Schwimmer in Kroatien unter Wasser (VIDEO)

Ein Delfin, der Wasserball spielt und Schwimmer umarmt – was idyllisch klingt, birgt ein reales Risiko.

Seit Wochen sorgt der Delfin „Oliver“ für Aufsehen – sowohl unter Urlaubern an der kroatischen Küste als auch in sozialen Netzwerken. Der Große Tümmler sucht regelmäßig die Nähe von Badenden, spielt mit Wasserbällen und schwimmt mitten unter Menschen. Genau dieses Verhalten gibt Meeresbiologen jedoch Anlass zur Sorge. Das Meeresinstitut Plavi svijet warnt bereits seit geraumer Zeit vor einem zu sorglosen Umgang mit dem Tier. „Oliver ist kein dressiertes Zirkustier, sondern ein kräftiges Meeressäugetier, das in jedem Moment unberechenbar reagieren kann“, so die Experten.

Gefährliche Begegnung

Wie rasch eine solche Begegnung gefährlich werden kann, zeigt nun eine neue Videoaufnahme. Darauf ist zu sehen, wie sich der Delfin einem Schwimmer nähert, sich seitlich über ihn bewegt und den Mann beim Abtauchen unter Wasser drückt. Dem Badegast gelingt es schließlich, sich aus der Situation zu befreien. Verletzt wurde laut den vorliegenden Informationen niemand.

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Meeresbiologen zufolge bringt der Delfin rund 300 Kilogramm auf die Waage. Bereits ein einziger Flossenschlag könne ernsthafte Verletzungen verursachen. Hinzu kommt die Gefahr, dass Delfine Menschen beim Spielen in tiefere Gewässer ziehen könnten – mit möglicherweise tragischen Folgen, vor allem für Kinder oder schwache Schwimmer.

Erstmals wurde „Oliver“ im Jahr 2021 von Meeresbiologen im Velebitkanal entdeckt – damals noch in Begleitung seiner Mutter. Seither hat sich der Delfin zu einer kleinen Berühmtheit entwickelt, weil er immer wieder den Kontakt zu Menschen sucht und zuletzt sogar gemeinsam mit Badenden Wasserball spielte.

@mrs.iskraa P.S. ‘Chose violence today’ = internet meme 😄 Ovo je Oliver, poznati dupin koji već dugo obitava na području Novigrada, Maslenice i Karina. Poznat je po tome da često prilazi ljudima i brodovima tražeći interakciju. Video je napravljen u humorističnom tonu i naslov nije doslovan. 😊 Ostatak vremena Oliver je bio potpuno miran i zaigran. Iako je naviknut na ljude, riječ je o divljoj životinji pa ga je najbolje promatrati s poštovanjem i ne pokušavati ostvariti kontakt. ♬ Gljiva ludara – Đogani

Rechtliche Konsequenzen

Das Blue World Institute weist darüber hinaus auf die rechtliche Lage hin: Große Tümmler stehen in Kroatien unter strengem Schutz. Wer Delfine umzingelt, mit ihnen schwimmt, sie berührt oder sich von ihnen ziehen lässt, begeht damit rechtlich gesehen eine Belästigung eines Wildtieres – und macht sich strafbar.

Meeresbiologen empfehlen deshalb, zu den Tieren stets einen Mindestabstand von 50 Metern einzuhalten. Auch wenn „Oliver“ auf viele Menschen einen zahmen Eindruck macht, betonen Fachleute, dass es sich um ein wildes Meeressäugetier handelt, dessen Verhalten sich jederzeit ändern kann.