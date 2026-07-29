Wasser um 15 Euro: Clubs auf dieser Insel treiben Preise auf neues Extrem

Ibiza, Glamour, Weltklasse-DJs – und ein Wasserpreis, der selbst hartgesottene Partygänger schlucken lässt.

Ibiza zählt seit Jahrzehnten zu den gefragtesten Partyzielen Europas. Internationale Superstars stehen in den legendären Clubs hinter den Decks, Tausende Feiernde verbringen ihre Nächte bis in die frühen Morgenstunden. Doch das exklusive Nachtleben hat seinen Preis – und der steigt offenbar weiter.

Aktuelle Berichte deuten darauf hin, dass Gäste für gewöhnliche Getränke mittlerweile Beträge entrichten, die selbst gemessen an Ibizas Maßstäben außergewöhnlich hoch sind. Insbesondere bei Großveranstaltungen und Auftritten internationaler DJs liegen die Preise häufig nochmals darüber. Mehrere Faktoren tragen dazu bei, dass die Kosten auf der Baleareninsel kontinuierlich steigen: hohe Immobilien- und Mietpreise, wachsende Personalkosten, eine enorme Nachfrage während der Hochsaison, ein internationales Publikum mit entsprechender Zahlungsbereitschaft sowie das Prestige exklusiver Clubs und Veranstaltungen.

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Extreme Preise

Wie unter anderem das Portal Verkkouutiset berichtet, kostet eine 0,5-Liter-Flasche Wasser in manchen der bekanntesten Clubs inzwischen bis zu 15 Euro. Als konkretes Beispiel wird dabei der renommierte Open-Air-Club Ushuaïa Ibiza genannt, der regelmäßig internationale Top-DJs empfängt. Auch weitere internationale Medien berichten über vergleichbar hohe Preise in der Partyszene der Insel.

Für den Ushuaïa Ibiza werden in aktuellen Preisangaben 2024 übereinstimmend 15 Euro für 500 Milliliter Wasser, 18 Euro für eine Flasche Bier und rund 26 Euro für einen Longdrink genannt.

Die Preisentwicklung beschränkt sich dabei nicht auf Wasser: Nach Angaben der DailyMail müssen Gäste je nach Club und Veranstaltung unter anderem mit folgenden Beträgen rechnen: Wasser (0,5 Liter) bis zu 15 Euro, Bier teilweise 18 bis 20 Euro, Cocktails häufig 20 bis über 25 Euro, Burger oder einfache Snacks teilweise über 35 Euro.

Wer Ibiza besucht, trifft allerdings nicht überall auf derartige Preise. In Supermärkten ist eine Flasche Wasser für wenige Euro oder sogar unter einem Euro erhältlich. Auch zahlreiche Cafés und Restaurants bewegen sich preislich weit unter dem Niveau der großen Partyclubs. Die besonders hohen Beträge betreffen in erster Linie bekannte Veranstaltungsorte mit internationalem Publikum.

Sparen trotzdem möglich

Wer seine Ausgaben im Griff behalten möchte, kann mit einigen gezielten Maßnahmen gegensteuern. Bereits vor dem Clubbesuch empfiehlt es sich, ausreichend zu trinken und Getränke gegebenenfalls günstiger im Supermarkt zu besorgen. Auch bei der Restaurantwahl lässt sich einiges einsparen: Lokale abseits der touristischen Hotspots sind häufig deutlich erschwinglicher.

Bei Clubs können Eintrittspakete inklusive Getränk eine sinnvolle Option darstellen – allerdings sollte man vorab genau prüfen, welche Leistungen tatsächlich im Preis enthalten sind. Darüber hinaus lohnt es sich, vor der Bestellung einen Blick auf die Getränkekarte zu werfen, da sich insbesondere bei Cocktails und Longdrinks schnell beträchtliche Summen ergeben können.

Gerade bei langen Partynächten mit mehreren Stationen können sich kleine Einsparungen spürbar summieren.